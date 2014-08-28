IŞİD, esir aldığı 200 Suriye askerini infaz etti

IŞİD'in Rakka kentinde denetimini sağladığı Tabka askeri havaalanında esir aldığı Suriye askerlerinden 200'ünü infaz ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yerel kaynaklar, IŞİD'in Tabka havaalanın kontrolünü sağladığı esnada esir aldığı askerlerin aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin daha infaz edildiğini aktardı.

IŞİD'in bölgede iki aydan bu yana 2 bine yakın Suriye askerini öldürdüğünü belirten ifade eden kaynaklar, IŞİD'in idam ettiği askerlerin görüntülerini sosyal medyada paylaştığını da dile getirdi.

Örgüt militanları dün, Tabka askeri havaalanını ele geçirdikleri esnada birliklerinden kaçarak Caravi bölgesindeki tarım arazilerinde saklanan aralarında çok sayıda subayın da bulunduğu 250 askeri de esir almıştı.