Alman Devlet Televizyonu: IŞİD’in Fatih’te bürosu var

Avrupa Birliği Komisyonu üyeleriyle görüşen Alman Devlet Televizyonu 1. Kanalı ARD’de yer alan habere göre, Avrupalı istihbarat birimlerine dayandırılan haberde, Avrupa’dan IŞİD’e katılmak için giden militanların önce İstanbul Fatih’de bulunduğu iddia edilen IŞİD’in bürosuna uğrayarak 400 dolar harçlık aldıkları ve Suriye’ye geçiş konusunda destek gördükleri öne sürüldü.

Ahmet Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Avrupa’dan IŞİD saflarına katılan en az iki bin militan bulunuyor. Avrupa ülkelerinin adeta IŞİD’in askere alma merkezi haline geldiğine dikkati çekilen ARD’nin haberinde, Avrupa’dan giden militanların önce İstanbul’a uğradıkları belirtiliyor. Avrupalı istihbarat birimlerine dayandırılarak verilen haberde, militanların önce IŞİD’in Fatih’te bulunduğu iddia edilen bürosuna uğrayarak 400 dolar harçlık aldıkları ve Suriye’ye geçiş konusunda destek gördükleri öne sürüldü. Haberde militanların daha sonra Suriye’deki kamplarda ideolojik ve askeri eğitimden geçirilerek, IŞİD saflarında savaştıkları ve Avrupa’ya döndükleri belirtiliyor.

Avrupa’da eylem için eğitiliyorlar

IŞİD saflarında savaştıktan sonra tekrar Avrupa’ya dönen militanların Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehlikeye attıklarına dikkati çeken AB Komisyonu yetkililerine göre, Avrupa’da normal işine gidip gelen ancak, yıllık izinlerini İstanbul ve Antalya üzerinden Suriye’ye giderek IŞİD kamplarında geçiren çok sayıda militan bulunuyor. Yetkililere göre şu anda pasif olan bu kişiler, IŞİD tarafından günü geldiğinde Avrupa’da eylem yapmak üzere eğitildi ve pusuda bekliyorlar.

Haberde ayrıca AB yetkililerine dayanılarak, IŞİD saflarında savaşan 140 Hollandalı ve 385 Belçikalı militan bulunduğu da belirtiliyor.