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'Suudi Kralı Abdullah için yas ilan eden ülkemizde, Yaşar Kemal için yas yok mu?'

Twitter'da usta yazar 'Yaşar Kemal için milli yas ilan edilsin' kampanyası başlatıldı

28 Şubat 2015 21:28

Dünya ve Türkiye edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'in ölümünün ardından, #YasarKemalİcinYasİlanEdilsin hastagi ile birlikte yas ilan edilmesi için kampanya başlatıldı. 

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmişti.

Twitter kullanıcıları, Kral Abdullah için ilan edilen yasın, Türkiye ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal için de yapılmasını talep etti.

 

Birçok Twitter kullanıcısının attığı tweetlerle destek verdiği kampanyada sosyal medyaya gönderilen mesajlardan bazıları şöyle; 

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