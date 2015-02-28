Yaşar Kemal: Beni sansüre mahkûm edeceğinize idama mahkûm edin

Türkiye ve dünya edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'i 92 yaşında kaybettik. Gazeteci ve yazar Altan Öymen, dünyanın en usta yazarlarından biri olan Yaşar Kemal'in Kürt sorunu açısından da hep hatırlanacağını söyledi.



Gazeteci İsmet Berkan da, Kürt barışının savunuculuğunu yaptığı için mahkûm olduğunu, mahkemede, "Beni sansüre mahkûm ediyorsunuz. İnadına yazacağım inadına konuşacağım" ifadelerini kullandığını söyledi.

Adalet Ağaoğlu: Yazar dostumdu

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Adalet Ağaoğlu, “Eserlerinin ölümsüzlüğüne, hep yaşayacağına inanıyorum. Dünya edebiyatının başı sağ olsun, çok yakınımdı, çok sevdiğim bir dostumdu. Yazar dostumdu en son 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Edebiyat Ödülleri’nin verildiği gün gördüm. Beni görünce yüzünde çocuk coşkusunu gördüm onun. Beni gördüğüne çok sevindi. Benim orada olmama çok sevindi. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki konferansta gördüm, hemen benim boynuma sarıldı. Fakat hastayken hiç göremedim” şeklinde konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye ve insanlık çok büyük bir değerini kaybetti. Acımız çok büyük. Allah rahmet eylesin... “ ifadelerini kullandı.

Altan Öymen: Kürt sorunu açısından hep hatırlanacaktır

Gazeteci Altan Öymen “Dünyanın en usta yazarlarından biridir. Röportajlarını hakikaten gözümüzün önüne getiririz. Cumhuriyet gazetesinde bir kaçakçılık röportajı yapmıştı. 3 ay kaçakçılar arasında yaşayarak ve gazeteci olduğunu belli etmeden. Kürt sorunu açısından da hep hatırlanacaktır. Hepimizin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Doğan Hızlan: Yaşar Kemal Türkiye'yi dünyaya tanıttı

Doğan Hızlan ise şunları söyledi:

"Yaşar Kemal'i kaybettim. Hem bir dostu, hem de bir yazarı kaybettim çünkü Yaşar Kemal'in tüm kitaplarının okudum. Yurt dışındaki ödül törenlerinde de birlikte bulundum. O zaman nasıl bir dünya yazarı olduğunu öğreniyorsunuz. Yaşar Kemal, Türkiye’yi dünyaya tanıttı. Ben istiyorum Yaşar Kemal tekrar okunsun. Yurt dışındaki ödüllerde sadece kendi kitaplarını tanıtmaz Türk edebiyatını ve bu edebiyatının neden önemli olduğunu anlatırdı. Ve diğer ülkelerde edebiyatlarla mukayese ederdi."

Yaşar Kemal’in doktoru

Feyza Erkan: Onu sevenler, herkes iyi dileklerini gönderdi. 45 gün büyük bir mücadele verdik, o da mücadele verdi. Ama maalesef bugün kaybettik. Çok üzgünüm. 1-2 haftadır dolaşımda yetersizlikler ve kalbinde ritim bozuklukları başladı. 1-2 haftadır maalesef birçok durumla karşılaştık ama maalesef yenemedik.

Pınar Kür: Çocukluğumda tanıdım

Edebiyatçı Pınar Kür: "Şimdi sizden öğrendim. Ve çok üzüldüm, gerçekten büyük bir yazardı. Ben çocukluğumda tanıdım. Benim ailemde bizim ailede kütüphaneden çocuklarda yararlanırdı. Ve İnce Memed büyük bir olay oldu. Hep adının duyuyordum. İnce Memed’in Türk edebiyatı açısından da önemli bir yeri vardı Yaşar Kemal’in."

'Yargılandığında beni idama mahkûm etseniz daha iyi dedi'

İsmet Berkan: Ne diyeceğimi bilemez haldeyim. Benim için de çok özel bir insandı. Barış için çok uğraştı. Yaşar Kemal’le Kürt sorunu üzerine bir röportaj yapmıştık. Hatta o dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, Yaşar Kemal’le yaptığınız söyleşi çok önemli bizde kendisiyle görüşmek isteriz” demişti. Hatta Akil İnsanlar Heyeti’nin başına gelmişti.

Yaşar Kemal Kürt Barışının savunuculuğunu yaptı. Bu yüzden yargılandı ve hapse mahkûm oldu Yaşar Kemal. Ancak daha sonra mahkeme 5 yıl içinde aynı suçu işlememesi kaydıyla cezayı erteledi. O zaman mahkemede nasıl öfkelendiğini hatırlıyorum. 'Beni idama mahkûm etseniz daha iyi. Beni sansüre mahkûm ediyorsunuz. İnadına yazacağım inadına konuşacağım’ demişti."

Tarık Akan: Başımız sağ olsun, Kıymetli bir dostumu kaybettim ben. Yaşar abinin tüm kitaplarının okuyarak benim dostum olarak filmlerimin senaryolarını okutarak, Güneydoğu insanını tartışarak çok şeyler paylaştık. Yılmaz abinin 'Yol' filminin senaryosunun Yaşar Kemal'e okuttuk. O benim ustamdı. 95 yılında yargılandıktan sonra 'Tarık bir daha dönmeyeceğim' diyerek gitti ama bir kaç ay sonra dayanamadı geri döndü. Çok özel bir insandı.

'Yaşar Kemal'le çalışamadım ama dostluk ettim'

Aydın Doğan: "Büyük bir edebiyatçıyı büyük bir düşünürü kaybetti. Ben Yaşar Kemal'le birlikte çalışma olanağı bulamadım ama birlikte dostluk etme fırsatı buldum. Babamla da dostluk ederdi. Çok espri yapardı."