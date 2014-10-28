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Dünya

Suudi Arabistan'da üç avukata Twitter hapsi

Suudi Arabistan'ın din adamı Şeyh Abdülaziz el Şeyh geçen hafta televizyonlardan yayınlanan fetvasında, 'Twitter tüm kötülüklerin ve yıkımın kaynağı' dedi

28 Ekim 2014 12:13

Suudi Arabistan'da bir mahkeme üç avukatı Twitter üzerinden ülkedeki adalet sistemini eleştiren tweetler attıkları gerekçesiyle 5 ila 8 yıl arasında hapse mahkum etti. 

Avukatların ülkedeki mahkemelerin yolsuzluğa bulaşmış kişileri serbest bırakırken, sanıkları hatalı şekilde yargıladığını yazdıkları bildiriliyor. Suudi Haber Ajansı avukatların adalet sistemini karalamakla suçlandıklarını yazdı.

BBC Türkçe'nin Middle East Eye'den aktardığı habere göre üç avukat yetkilileri, insanları keyfi şekilde tutuklamakla suçluyor. Yetkililer diğer sosyal medya kullanıcılarını da takip altında olduklarına ve avukatlara benzer cezalar alabileceklerine dair uyardı. Arap dünyasında sosyal medyanın kullanımı hakkında raporlar hazırlayan bir grup olan The Arab Social Media Report, Arap dünyasında yer alan tüm Twitter kullanıcılarının yüzde 40'ının Suudi Arabistan'da olduğunu söylüyor.

 

'Tüm kötülüklerin ve yıkımın kaynağı'

 

Ancak Suudi yetkililer Twitter konusunda hayli katı. Ülkenin en yüksek din adamı olan Şeyh Abdülaziz el Şeyh geçen hafta televizyonlardan yayınlanan fetvasında Twitter'i "tüm kötülüklerin ve yıkımın kaynağı" olarak tanımladı. Ona göre insanlar Twitter'ı "yalanlar söylemek, iftira atmak dedikodu yapmak ve İslam'a iftira atmak için" kullanıyor.

Bu yıl Suudi mahkemeleri ülkenin Şii azınlığına mensup beş kişiyi hükümet karşıtı gösterlerde yer almaktan dolayı ölüm cezasına mahkum etti. Bu ayın başlarında Şii din adamı Şeyh Nimr Bakir el Nimr krallığa "yabancı güçleri" karıştırmaktan, yöneticilere "itaat etmemekten" ve güvenlik güçlerine karşı silahlı direnişten ölüme mahkum edildi.

 

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