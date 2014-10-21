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Dünya

İngiltere’de Twitter mesajına hapis cezası

İngiliz mahkemesi, Yahudi karşıtı mesaj yazan kişiyi 4 hafta hapis cezasına çarptırdı

21 Ekim 2014 13:21

Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 21 yaşındaki Garron Helm, kendi adına olmayan bir Twitter hesabı üzerinden İşçi Partisi Liverpool Wavertree Milletvekili Luciana Berger'e Yahudi karşıtı mesaj gönderdiğini itiraf etti. 

 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, aşırı sağcı bir grupla bağlantısı olduğu belirtilen Helm'in Ağustos ayında attığı mesajı ırkçı bulan mahkeme, Helm'e 4 hafta hapis cezası verdi.


Mahkeme kararının ardından açıklama yapan milletvekili Berger, kararın topluma açık bir mesaj gönderdiğini kaydederek, "Nefret suçu bu ülkede hoş görülemez. Umarım bu dava kişileri karşılaştıkları nefret suçlarını polise bildirmeleri konusunda teşvik eder" dedi.

Bu arada, İngiliz hükümeti sosyal medyadaki trollere 2 yıl hapis cezası verilebilecek yeni yasal düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Chris Grayling yeni düzenlemeyle internet suçlarında altı ay olan mevcut ceza süresinin 2 yıla çıkarılacağını söylemişti.

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