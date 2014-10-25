Twitter'a ne oldu?

Mikro blog sitesi Twitter'da sabah saatlerinden bu yana aksaklık yaşanıyor. Hesaplarına ulaşmak isteyen bazı kullanıcılar birkaç dakika içinde sistemden otomatik olarak atılıyor. Mobil uygulamada ise “Tweetler şu anda alınamıyor” uyarısı çıkıyor. Siteye girememekten şikayetçi mobil kullanıcısı çoğunlukta iken bilgisayardan bağlanan bazı kullanıcılar ise sorun yaşamadıklarını iddia ediyor. Yaşanan arızanın global bir sorun mu olduğu bilinmiyor. Twitter'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter’da sabah saatlerinden itibaren bir aksaklık yaşanıyor.

Hesaplarına ulaşmak isteyen kullanıcılar ya sistemden atılıyor ya da tweet akışının güncellenmediğini görüyor.

‘Sosyal medya bıçak gibidir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Letonya'da üniversite öğrencilerine seslenmiş sosyal medyayla ilgili dikkat çekici açıklamalara bulunmuştu.

Erdoğan şunları söylemişti:

“Sosyal medya her şey değildir. Sosyal medyayala yetinmeyin, yazılı ve görsel medyayla yetinmeyin. Bunlar sağlıklı bilgi edinmenizi engelleyebilir. İnternet olayının gözden geçirilmesi değerlendirildi. IŞİD'i interneti ideal anlamda çok iyi kullandığı görüldü. Ben de buradan bir benzetme yaptım. İnternet olayı aynen bıçak gibidir. Katilin elinde olursa insan öldürür doktorun elinde olursa hayat kurtarır. IŞİD burada bir terör örgütü olarak bunu bir bıçak gibi kullanıyor. Sosyal medya bunu gençliğin hayrı için nasıl kullanıyor bunun çalışması yapılmalı.

Batı sosyal medyasının ülkemde mevcut gerçekleri nasıl ters yüz ettiğini yaşadım. Edindiğiniz haberleri mutlaka çapraz sorgulamaya tutun. Şu anda Türkiye karşıtı kampanyalar yapılıyor. Türkiye'yi sadece bu art niyetli noktalardan takip edenler bizim barış politikamızı görmeyebilirler.”