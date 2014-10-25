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Yaşam

Twitter fenomeninin infazı tweetlerinden dolayı mı?

Ferdi Özmen'in paylaşımları nedeniyle tehditler aldığını gösteren mesajlar da ölümünden sonra Twitter ve Facebook'ta dolaşmaya başladı

25 Ekim 2014 13:42

Twitter ve Facebook'taki paylaşımlarıyla tanınan Ferdi Özmen, dün akşam İstanbul'da infaz edildi. Özmen'in öldürülmesinin ardından derin soru işaretleri yanıt bekliyor. Bir yakını yaptığı açıklamada olay yaşanmadan önce Özmen'in 'yer bildirimi' yaptığını, olayın da bundan sonra yaşandığını anlattı.

İstanbul Sarıyer'de 30 yaşındaki Ferdi Özmen, park halindeki aracına bindikten hemen sonra bir kişi tarafından araçtan indirilerek tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sarıyer, İstinye Mahallesi, Çayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcası Tekin Özmen ile birlikte Sarıyer Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen 30 yaşındaki Ferdi Özmen, daha sonra mekandan ayrılarak Çayır Sokak'taki aracına bindi. Özmen, amcasıyla otomobile bindikten hemen sonra yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından araçtan indirilerek tabancayla vuruldu.

Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarken, ağır şekilde yaralanan Ferdi Özmen çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Özmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferdi Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

Twitter ve Facebook'ta tanınan bir isimdi

 

Atatürk sevgisiyle bilinen ve sosyal medyada tanınan isimlerden biri olduğu belirtilen Ferdi Özmen birçok Facebook sayfasının ve Ordulular'a yönelik internet üzerinden radyo yayını yapan bazı yayınların da yöneticisiydi.

 

İnfazın ardından korkutan şüphe

 

Ferdi Özmen'in paylaşımları nedeniyle tehditler aldığını gösteren mesajlar da ölümünden sonra Twitter ve Facebook'ta dolaşmaya başladı.

Özmen'in Twitter'da paylaştığı son tweetleri ise şöyle:

Cenazesi Adli Tıp'tan alındı

 

Dün akşam amcası Tekin Özmen ile birlikte Sarıyer Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra otomobiline binen 30 yaşındaki Ferdi Özmen, kimliği belirsiz bir kişi tarafından araçtan indirildikten sonra tabancayla vurularak öldürülmüştü. Özmen'in yakınları cenazelerin almak için saat 12.00 sırlarında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi.

 

Anne: Oğlumun katili bulunsun

 

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen acılı anne Gülnaz Akkuş, oğlunun katilinin bulunması için gerekenin yapılmasının isteyerek, "İlk evliliğimden olan çocuğumdu. Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma seslenmek istiyorum. Çocuğumun katili kimse bulunsun. Gencecik 30 yaşında çocuğum kara toprakta" dedi.

 

Tehdit ediliyormuş

 

Özmen'in yakını Sadi Kılınç ise, "Kardeşi Murat, abisinin tehdit edildiğine dair kendisine bazı şeyler söyledi. Ne amaçla tehdit edildiğini paylaşmamış. İnternet sitesinde yer bildirimi yapmış, şuradayım diye. Bunu tanıyan bilen bir kişi ki bir anda oluyor. Programlanmış gibi geliyor" diye konuştu.

 

Yakınları fenalık geçirdi

 

Yapılan otopsinin ardından Özmen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin çıktığı sırada Özmen'in bazı yakınlarının fenalaştığı görüldü. Cenaze, Ordu'nun Kabadüz İlçesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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