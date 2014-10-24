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Yaşam

Sarıyer'de cinayet: Arabasından indirip öldürdü

Sarıyer'de 30 yaşındaki Ferdi Özmen, park halindeki aracına bindikten hemen sonra bir kişi tarafından araçtan indirilerek tabancayla vuruldu

24 Ekim 2014 11:23

İstanbul Sarıyer'de park halindeki otomobiline binen bir genç, kendisini araçtan indiren kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sarıyer'de 30 yaşındaki Ferdi Özmen, park halindeki aracına bindikten hemen sonra bir kişi tarafından araçtan indirilerek tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sarıyer, İstinye Mahallesi, Çayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcası Tekin Özmen ile birlikte Sarıyer Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen 30 yaşındaki Ferdi Özmen, daha sonra mekandan ayrılarak Çayır Sokak'taki aracına bindi. Özmen, amcasıyla otomobile bindikten hemen sonra yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından araçtan indirilerek tabancayla vuruldu.

Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarken, ağır şekilde yaralanan Ferdi Özmen çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Özmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferdi Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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