Suudi Arabistan, Yemen'e kara operasyonuna hazırlanıyor

Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni koalisyon ülkeleri tarafından Yemen'e düzenlenen "Kararlılık Fırtınası" adlı operasyonun sona erdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki Husilere karşı başlatılan operasyonda Husilerin balistik füze donanımının ve ağır silahlarının imha edildiğini, Suudi Arabistan’a ve komşu ülkelere yönelik tehditlerin ortadan kalktığını açıkladı. Koalisyonun sözcüsü Ahmed Asıri de operasyonda 2 bin 415 hava saldırısının gerçekleştiğini ve tüm hedeflerin dikkatli bir şekilde belirlendiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda en az 944 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yeni operasyonun adı: Umudun Yeniden Tesisi

Suudi Televizyonu El Arabia da hava operasyonuyla istenen hedeflere ulaşıldığını, yeni operasyonun adının "Umuduın Yeniden Tesisi" olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Kara Kuvvetleri'nin en güçlü kollarından biri olan Ulusal Muhafız Birlikleri'nin, Yemen'deki operasyona katılmasını içeren kararname yayımladı.

SPA’ya konuşan Ulusal Muhafızlar Bakanı Mitib Bin Abdulaziz de bir açıklama yaparak, Kral Selman’ın emrine uyduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

100 bin askerden oluşan Ulusal Muhafızlar Birimi, Suudi Arabistan ordusunda ayrı bir güç olarak yer alıyor. Ülkenin en donanımlı askeri gücü olan birim, aynı zamanda ayrı bir bakanlığa da sahip.