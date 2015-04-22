T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan, Yemen'e kara operasyonuna hazırlanıyor

'Kararlılık Fırtınası' adı verilen hava operasyonunun sona erdiği duyuruldu

22 Nisan 2015 00:25

Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni koalisyon ülkeleri tarafından Yemen'e düzenlenen "Kararlılık Fırtınası" adlı operasyonun sona erdiği duyuruldu. 

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki Husilere karşı başlatılan operasyonda Husilerin balistik füze donanımının ve ağır silahlarının imha edildiğini, Suudi Arabistan’a ve komşu ülkelere yönelik tehditlerin ortadan kalktığını açıkladı. Koalisyonun sözcüsü Ahmed Asıri de operasyonda 2 bin 415 hava saldırısının gerçekleştiğini ve tüm hedeflerin dikkatli bir şekilde belirlendiğini aktardı. 

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda en az 944 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

 

Yeni operasyonun adı: Umudun Yeniden Tesisi

 

Suudi Televizyonu El Arabia da hava operasyonuyla istenen hedeflere ulaşıldığını, yeni operasyonun adının "Umuduın Yeniden Tesisi" olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Kara Kuvvetleri'nin en güçlü kollarından biri olan Ulusal Muhafız Birlikleri'nin, Yemen'deki operasyona katılmasını içeren kararname yayımladı.

SPA’ya konuşan Ulusal Muhafızlar Bakanı Mitib Bin Abdulaziz de bir açıklama yaparak, Kral Selman’ın emrine uyduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

100 bin askerden oluşan Ulusal Muhafızlar Birimi, Suudi Arabistan ordusunda ayrı bir güç olarak yer alıyor. Ülkenin en donanımlı askeri gücü olan birim, aynı zamanda ayrı bir bakanlığa da sahip.

 

ETİKETLER

suudi arabistanyemenhava operasyonukararlılık fırtınası

İlgili Haberler

Yemen'de koalisyon saldırıları sürüyor: 40 ölü

Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiği saldırıda ölenlerin çoğunun sivil olduğu belirtiliyor

Yemen'de 944 kişi öldü, 3 binden fazla kişi yaralandı

WHO, sayıların sağlık birimlerinden alındığını ve gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24