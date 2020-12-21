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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları iptal etti

21 Aralık 2020 15:17

Suudi Arabistan, Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan versiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla tüm uluslararası uçuşları iptal etti. Suudi Arabistan, mutasyona uğramış Koronavirüs'ün ülkede yayılmasından duyulan endişe gerekçesiyle bütün uluslararası uçuşları bir haftalığına iptal ettiğini açıkladı.

Ülkeye kara ve deniz yoluyla girişlerin de bir hafta askıya alındığı ifade edildi. Tehlikenin devam etmesi durumunda bu sürenin uzayabileceği de belirtildi. Suudi yetkililer, söz konusu tedbirlerin, Koronavirüs'ün mutasyona uğraşmış yeni türü hakkında daha açık bilimsel bilgiler sağlanana kadar, halkın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla alındığını vurguladı. Açıklamada, ülkenin hava sahasında bulunan uluslararası uçakların ayrılmasına ise izin verileceği kaydedildi. Hükümet, Avrupa ülkelerinden ya da Koronavirüs'ün mutasyona uğramış türünün görüldüğü herhangi bir ülkeden dönenlerin kendilerini iki hafta izole etmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarını istedi.

Ne olmuştu?

İngiltere'de Koronavirüs'ün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olduğu söylenen formunun görülmesinin ardından pek çok ülke İngiltere'ye uçuşlarını iptal etti. Hindistan, İngiltere'den yapılacak bütün uçuşları 31 Aralık'a kadar iptal ettiğini duyurdu. Polonya, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Belçika, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Norveç, Danimarka, Bulgaristan, Kanada, Türkiye, İran, İsrail ve Arjantin, İngiltere uçuşlarını durduran ülkeler arasında. 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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