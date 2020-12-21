Dünya basınında bugün | Virüs mutasyona uğradı; ülkeler Britanya'ya sınırlarını kapatıyor

T24 Dış Haberler

Mutasyona uğrayan yeni tip Koronavürüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke Britanya'dan uçuşları durdurdu. Uzun süren tartışmaları ardından ABD'nin yasama organı Kongre'de taraflar 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, aşının sağlık çalışanlarından sonra 75 yaş üstünde olanlarla ön safta çalışanlara yapılmasını tavsiye etti. ABD'de iktidarının son günlerini geçiren Donald Trump hükûmeti, görev süreleri dolmadan önce Rusya'daki son ABD konsolosluklarını da kapatmaya hazırlanıyor.

21 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bileşik Krallık'ta mutasyona uğramış virüs yaygınlaşırken ülkeler Britanya'dan seyahati yasaklıyor

The Times | Avrupa, Britanya'ya kapılarını kapadı

Birçok Avrupa Birliği ülkesi mutasyona uğrayan yeni tip Koronavürüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla Britanya'dan gelen uçuş ve feribotları durdurma kararı aldı. Fransa, yolcu uçuşlarının yanı sıra 48 saatliğine Britanya'dan kargo aracı da kabul etmeyeceğini duyurdu. Bu durumun tedarik zincirinde "çok büyük" aksamalara sebep olabileceği belirtildi. Bakanlar, 4.seviye önlemlerin aylar boyunca yürürlükte kalabileceğini ifade etti.

The Times, kısa süre içinde Brüksel'de alınacak bir karar ile tüm AB ülkelerinin Britanya'ya sınırlarını kapamasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan dünya akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir" diyerek Britanya'dan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

The New York Times | Kongre açmaza son verdi; virus's yardımı konusunda anlaşmaya vardı

Uzun süren tartışmaları ardından ABD'nin yasama organı Kongre'de taraflar 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu para, pandeminin yıkıcı ekonomik etkilerini hisseden ABD vatandaşları ve işletmelere hızlıca gönderilecek. Anlaşılan paketteki paranın bir bülümü ABD'de aşı dağıtımı için kullanılacak.

Paket ile birlikte federal hükûmet Nisan ayından bu yana ilk kez ekonomiye dolar sokmuş olacak. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık sonucunda konuşmalar kitlenmiş ve aylarca bir sonuca ulaşılamamıştı. Yeni paket, Mart'taki 2.2 trilyon dollarlık paketin neredeyse yarısı değerinde.

Senato'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyeti Mitch McConnell pazar akşamı kararı duyururken, "Sonunda halkımızın uzun süredir duymayı beklediği şeyi duyurabiliriz. Daha fazla yardım yolda" dedi.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ise paketin yetersiz olduğunu söylese de kararın yeni Başkan olacak Biden'a zor durumdaki ekonomiyi toparlaması için destek vereceğini belirtti.

Paket kapsamında milyonlarca ABD'liye 600 dolara kadar yardımda bulunulacak. Eğer bir vatandaş 2019'da 75 bin dolardan fazla kazandıysa bu rakam aşağı inecek. 2019'da 99 bin dolardan fazla kazananlar ise hiç yardım alamayacak. Çocuklu ailelere ayrıca çocukları kadar 600 dolarlık teşvik çeki sağlanıyor. Yani 4 kişilik bir aile 2 bin 400 dolar değerinde yardım alabilir.

The Washington Post | CDC paneli: Ön saflarda çalışanlara ve 75 yaş üstü olanlara öncelik verin

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) danışmanlar paneli, aşının sağlık çalışanlarından sonra 75 yaş üstü olan vatandaşların yanısıra süpermarket çalışanları, öğretmenler, acil durum çalışanları ve pandemi günlerinde ön saflarda olan diğer işçilere yapılması gerektiği yönünde fikir sundu. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi, şu ana kadar Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı verdi. Ülkede sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçen hafta başlandı.

Moscow Times | ABD, Rusya'daki son konsolosluklarını kapatmaya hazırlanıyor

ABD'de iktidarının son günlerini geçiren Donald Trump hükûmeti, görev süreleri dolmadan önce Rusya'daki son ABD konsolosluklarını da kapatmaya hazırlanıyor.

AFP'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Vladivostok konsolosluklarını kapatacaklarını ve Yekaterinburg'daki konsolosluklarının çalışmalarını askıya alacaklarını ifade etti.

Kararın Büyükelçi John Sullivan ile görüşüldüğü ve Rusya'daki ABD diplomatik misyonunun güvenli bir şekilde işleyebilmesi için alındığı belirtildi.

Rusya, 2017 yılında ülkede faaliyet gösteren ABD misyonlarına personel kotası getirmişti. CNN'in aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, Senato'ya gönderdiği mektupta karara bu kotayı gerekçe gösterdi.

Konsolosluklarda görev yapan 10 diplomat, başkent Moskova'daki büyükelçiliğe çekilecek. Kapanmalardan sonra Moskova'daki büyükelçilik, Rusya'da kalan son ABD misyonu olacak.

Geçen günlerde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de bakanlıkları hedef alan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya suçlamaları kabul etmedi.

Al Jazeera | Suudi Arabistan, Koronavirüs salgını nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durdurdu

Suudi Arabistan, Koronavirüs'ün mutasyona uğramış bir türünün tespit edilmesinin ardından bir hafta süreyle tüm uluslararası uçuşları durdurdu. Bu süreçte ülkenin limanlarının da kapalı kalacağı ifade edildi.