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Dünya

Suudi Arabistan: Suriye'de IŞİD'e karşı karadan harekat yapmaya hazırız

ABD: Suudi Arabistan'ın teklifi henüz bize gelmedi

04 Şubat 2016 23:31

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asseri, Al-Arabiya kanalına verdiği röportajda "Koalisyon'un Suriye'de, IŞİD'e karşı düzenleyeceği her türlü kara operasyonuna katılmaya hazırdır' dedi.

 

ABD'den açıklama

 

karar.com'un haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın günlük brifinginde Sözcü John Kirby'e Suudi Arabistan'ın açıklamaları soruldu. Kirby, 'Koalisyon genel olarak IŞİD'e karşı mücadelede daha çok katkı sağlaması adına destekleyicidir ancak Suudi Arabistan'ın teklifi henüz iletilmedi. Bu konuyu görüşme şansımız olmadığı için özel olarak yorum yapmak istemiyorum' dedi.

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