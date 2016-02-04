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Dünya

ABD: Rusya ile Suriye'de ateşkesi görüşme konusunda anlaştık

Riyad destekli muhalifler, operasyonlar sürdüğü sürece Cenevre'deki görüşmelere devam etmeyeceklerini açıklamıştı

04 Şubat 2016 14:28

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Cenevre’deki görüşmelerin askıya alınmasının ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u telefonla aradığını ve Rusya’ya Suriye’deki operasyonları sona erdirme çağrısı yaptığını söyledi.

Rusya'nın 'Suriyeli muhaliflere' düzenlediği saldırıları durdurmasını istediğini belirten Kerry, Rusya’nın Suriye’de sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım konusunda da sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kerry, Rusya ile Suriye’de ateşkesin uygulanması için bir araya gelme yönünde mutabık kaldıklarını da ifade etti.


"Sağlıklı bir görüşme"


Lavrov ile görüşmesini 'sağlıklı' olarak niteleyen Kerry, BM Güvenlik Konseyi'nin de Suriye'de insani yardım için derhal ateşkes ilan edilmesi yönünde çağrı yaptığını Rus bakana hatırlattığını belirtti.

Cenevre'deki görüşmelerden çekilen Riyad destekli muhalifler de, Suriye ordusunun operasyonları sürdüğü sürece görüşmelere devam etmeyeceklerini açıklamıştı.

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