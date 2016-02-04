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Dünya

Rusya: Türkiye'nin, Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlandığına inanıyoruz

Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Sınırda yaşananlar bu düşüncelere yol açıyor

04 Şubat 2016 18:14

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlandığına inanmak için ciddi nedenleri olduğunu söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Konaşenkov "Elimizde Türkiye'nin Suriye topraklarına yoğun bir askeri müdahale hazırlığında olduğundan şüphelenmemize neden olan ciddi dayanaklar var. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarında aktif eylemler gerçekleştirmek için gizli bir hazırlık içinde olduğunu gösteren işaretler giderek artıyor" dedi.

Rus sözcü, Türk topçu birliklerinin Suriye topraklarına ateş açtıklarına dair uluslararası topluma video kayıtları sunduklarını hatırlattı. Konanşenkov, Rus savaş uçağının Türk semalarında gözlem uçuşu yapmasına izin verilmenesi konusunda da, "Eğer Ankara böylece bir şeyleri gizleyeceğini düşünüyorsa bu profesyonelce değil" dedi. 

 

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıt sunmadığını kaydederek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Rusya'nın sınır ihlallerini görmek istemediğine dair' açıklamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. 

Rus sözcü, Türkiye'nin yaptığı provokasyonların ABD tarafından desteklenmesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve NATO'nun buna göz yumduğunu belirten Zaharova, "Ankara'nın suçlamaları, Türkiye'nin Suriye sınırındaki artan askeri faaliyetlerini örtbas etme amacı taşıyor. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Suriye'deki Rus savaş uçakları Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmedi" dedi. Zaharova, NATO'nun da Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğiyle ilgili olarak Moskova'ya hiçbir veri sunmadığını vurguladı.

Bu arada Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşma planının olmadığını da açıkladı.  

 

 

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