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Dünya

Suudi Arabistan: Mahkemele usulünce ilerledi, sonuca göre infazlar gerçekleştirildi

Aralarında Şii din adamlarından Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam edildikleri duyurulmuştu

03 Ocak 2016 00:54

Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in da aralarında bulunduğu 47 kişinin idam edilmesiyle ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü General Mansur El-Turki, bugün gerçekleşen idamların ülke kanunlarına uygun olduğunu ve infaz yöntemlerinin de ülkede kabul gördüğünü belirtti. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü General Mansur El-Turki ve  Adalet Bakanlığı sözcüsü Şeyh Mansur el-Gifari  47 kişinin idam edilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. İnfazının 12 bölgede gerçekleştiğini belirten El-Turki, infazın gerçekleştirildiği sırada yetkililerin yanı sıra bir doktorun hazır bulunduğunu, her mahkûmun infazının diğerlerinden ayrı olarak yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Mansur el-Gifari ise açıklamasında idamla yargılanan her mahkûmun kendini savunması için fırsat verildiğini, avukat tutmaya gücü yetmeler için ise Adalet Bakanlığı'nın avukat tahsis ettiğini belirtti. El-Gifari, idamların infazı kararlara yapılan itirazlar ve bütün mahkemelerden alınan onaylardan sonra gerçekleştiğini ifade etti

El-Türki bir soru üzerine, bugün gerçekleşen idamların son olmayacağını mahkemede devam eden davaların idam kararı ile sonuçlanması halinde infazların gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

“İnfazlar hapishanelerin içinde oldu. İnfazların gerçekleştirildiğine yönelik fotoğraf veya görüntü yok. İnfazın yapıldığı sırada çekim yapılması doğru değil. İnfaz bazı bölgelerde kılıçla bazı bölgelerde ise kurşunla oldu. Her iki yöntem Suudi Arabistan’da uygulanır. Dört bölgede infazlar kurşunla geri kalan bölgelerde kılıçla gerçekleşti.”

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