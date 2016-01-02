İran'dan Ayetullah Nemr'in idamına tepki: Suudi Arabistan bunun bedelini ödeyecek

Suudi Arabistan'ın önde gelen Şii din adamlarından Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'i, 46 kişiyle birlikte idam etmesi Şiiler arasında infial yarattı. İran yönetimi de idama sert tepki gösterirken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabir Ensari, "Suudi Arabistan bu idamın bedelini ödemek zorunda kalacak" dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam edildiğini açıklamasının ardından ülkenin doğusundaki Katif kenti, yönetimin koyduğu yasağa karşın protestolara sahne oldu. Protesto gösterilerinde Suudi kraliyet ailesi aleyhine sloganlar atıldı, "El Suud'a ölüm" sesleri yükseldi.

İran: Suudi Arabistan bu idamın bedelini ödemek zorunda kalacak

İran'ın Kum kentinde de benzer protesto gösterileri düzenlenirken; Tahran yönetimi, Suudi Arabistan Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak idamı protesto etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabir Ensari, "Suudi Arabistan bu idamın bedelini ödemek zorunda kalacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani de idamı kınarken, ülkenin önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi işlenen "suçun" Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin yok olması ile sonuçlanacağını iddia etti.

Hizbullah: İdam değil suikast

Nüfusunun çoğunu Şiilerin oluşturduğu Bahreyn'de polisin idamı kınayan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı bildiriliyor.

Lübnan'da ise Şii Konseyi En-Nemr'in idamını, "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Şii Hizbullah hareketi, En-Nemr'in esasında "suikaste" kurban gittiğini savundu, onun ülkesinde azınlıktaki baskıya maruz kalan Şiilerin haklarını savunduğuna dikkat çekti.

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Protestolara destek vermişti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, En-Nemr'in "terör" suçları nedeniyle başları kesilerek idam edilen 47 kişiden biri olduğunu açıklamıştı.

56 yaşındaki En-Nemr 2012 yılında Suudi Arabistan'ın monarjik yönetimini eleştirip ülkede seçim yapılması çağrısında bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Din adamının tutuklanması sonrası protesto gösterileri düzenleyen Şiiler En-Nemr'in hiçbir zaman şiddeti teşvik etmediğini söylemişlerdi.

Suudi Arabistan, 2011'de protesto gösterilerine sahne olan petrol zengini Doğu Vilayeti'nde Şiilere ayrımcılık yapıldığına dair suçlamaları reddediyor.

Nemr Bakır En-Nemr da o dönemde protesto gösterilerine destek vermişti.

Suudi Arabistan'da geçen yıl 153 kişi kişi idam edilmişti.

İnsan hakları kuruluşları, bunun bir ülkede bir yılda kaydettikleri en yüksek sayı olduğunu söylemişlerdi.