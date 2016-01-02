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Dünya

Suudi Arabistan’da aralarında Ayetullah Nemr'in de olduğu 47 kişiye idam

Nemr, okuduğu cuma hutbelerinde Şiilere yapılan baskıları eleştiriyordu

02 Ocak 2016 12:46

Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam edildiğini açıkladı.

Ülkenin tanınmış Şii din adamlarından Nemr, 2011 yılında Bahreyn'deki gösterilerle eş zamanlı Katif kentinde düzenlenen rejim karşıtı protestoların ardından 2012 yılında "protestolara teşvik etmek, fitne çıkarmak, güvenlik güçlerine direnmek, ateş açmaya çalışmak" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Nemr, gözaltına alınacağı sırada kaçmaya çalışırken yaralı olarak yakalanmış, 2013 yılında da yargılanmaya başlamıştı.

 

Nemr kimdir?

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde 1958 yılında dünyaya gelen Nemr, Şiilerce Ayetullah olarak nitelendiriliyor. Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Katif'te 2011 yılında düzenlenen gösterilere destek veren Nemr, okuduğu cuma hutbelerinde Şiilere yapılan baskıları eleştiriyordu.

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