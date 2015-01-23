Suudi Arabistan Kralı Abdullah son yolculuğuna uğurlandı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz yaşamını yitirdi. Riyad'da şu dakikalarda düzenlenen cenaze törenine, Afrika gezisini yarıda kesen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılıyor. Daha önce törene katılacağı açıklanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, kötü hava koşullarını gerekçe göstererek cenazeye katılmadı.

Üç haftadır başkent Riyad’daki bir hastanede tedavi gören 91 yaşındaki Abdullah’ın bugün Suudi Arabistan saatiyle 01.00’de öldüğü açıklandı.

Kral Abdullah'ın cenazesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İmam Türki bin Abdullah Camii'ne böyle getirildi.

Prens Salman adına yapılan açıklamada, “Majesteleri Salman, ailenin tüm üyeleri ve bütün ulus Kral Abdullah’ın yasını tutuyor” denildi. Kral Abdullah, 2005 yılında ağabeyi Fahd bin Abdülaziz el Suud’un ölümüyle tahta çıkmıştı. Kral Abdullah’ın 25 çocuğu vardı. Yeni Kral Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın 7. Kralı. 1935 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu ve Suudi Arabistan devletinin kurucu ailesinin erkek çocuklar sıralamasında 25'inci sırada.

20 yıl fiilen ülkesini yönetti

Kral Abdullah, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz El Suud'un 37 çocuğundan 13'üncüsüydü.

Resmen 2005 yılında kardeşi Fahd bin Abdülaziz El Suud'un yerine tahta geçse de, Kral Abdullah, kardeşinin 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlamıştı.

Kral Abdullah görevde bulunduğu sürede ülke yönetiminde bazı reformlara imza atmıştı.

Suudi Arabistan'da onun krallığı döneminde din polisinin bazı yetkileri kısıtlanmış; kadınlara da ülke yönetimindeki etkisi çok sınırlı olsa da, Şura Konseyi'nde temsil hakkı verilmişti.

Kral Abdullah ayrıca kadınlara bu yıl yapılacak yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verileceğini söylemişti.

Erdoğan da cenazeye katılıyor

Kral Abdullah'ın cenazesi, şu dakikalardaki törenle Riyad'da defnediliyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da konakladığı otelden ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kralın ölüm haberi üzerine mecburen Suudi Arabistan'a, Riyad'a gitme kararı verdik. Şu anda oraya gidiyoruz. Fakat programlarımızı yine icra edeceğiz. Cibuti, Somali, oralara da gideceğiz" demişti.

Özel uçak "GAP" ile saat (TSİ) 13.20'de Suudi Arabistan'a inen Erdoğan'ı, Riyad Havalimanı'nda, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Riyad'a gitti.

Erdoğan, Kral Abdullah için bugün ikindi namazından sonra düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan ziyaretine Cibuti ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ocak Pazar günü de Somali'ye gidecek.

Sisi Davos'u yarıda bıraktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Kral Abdullah'ın ailesine ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Sisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kişisel taziyelerimi ve Mısır halkının üzüntülerini derin duygularımla Kral Abdullah bin Abdulaziz'in ailesine ve Suudi Arabistan halkına iletiyor, Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sisi, cenaze törenine katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nu (WEF) yarıda bıraktı.

Ürdün’de 40 gün yas ilan edildi

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un vefatı dolayısıyla Ürdün'de 40 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral İkinci Abdullah'ın emriyle ülke genelinde bugünden itibaren 40 gün yas ilan edildiği belirtilerek, Suud ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, Kral İkinci Abdullah'ın, cenaze törenine katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nu (WEF) yarıda kestiği aktarıldı.

Obama: Huzur içinde yatsın

ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle Kral Abdullah'ın ailesine ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, "Derin saygılarımla kişisel taziyelerimi ve Amerikan halkının üzüntülerini Kral Abdullah bin Abdulaziz'in ailesine ve Suudi Arabistan halkına iletiyorum. Kral Abdullah'ın perspektifine her zaman değer verdim ve samimi, sıcak dostluğundan minnettar oldum" ifadesini kullandı.



Kral Abdullah'ın hayatının modern Suudi Arabistan'ın doğuşundan önce başlayıp, Arap ve İslam uluslarının arasında bir lider ve küresel ekonominin içinde eleştirel güç olarak ortaya çıkışını kapsadığını kaydeden Obama, Abdullah'ın, Arap Barış Girişimi'nin ilerlemesinde cüretkar adımlar attığına ve bölgede barış arayışlarına sunduğu katkıya işaret etti.

Abdullah'ın, her zaman içten ve fikirlerini cesurca savunan bir lider olduğunu belirten Obama, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini, Ortadoğu'da ve ötesinde bir istikrar ve güvenliğin gücü görmesinin, onun değişmez ve tutkulu düşüncelerinden biri olduğunu bildirdi. Obama, iki ülke arasındaki yakınlık ve ortaklığın gücünün Kral Abdullah'ın mirasının parçası olduğunu kaydetti.

Obama, açıklamasını, "Huzur içinde yatsın" diye tamamladı.