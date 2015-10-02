Suudi Arabistan İranlı hacıların eylem yapmayı planladığı Mescid-i Nebevi'yi boşalttı

Suudi Arabistan, miting yapmaya hazırlanan İranlı hacıların eylemine karşı, Medine'de bulunan dünyanın en büyük camisi Mescid-i Nebevi'yi boşaltmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kurban Bayramı'nın birinci günü Mina'da meydana gelen izdihamda 400 vatandaşını kaybettiğini açıklayan İran makamlarından Suudi yetkililere tepkiler sürerken, bu akşam Medine'de dünyanın en büyük camisi olan ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de miting yapmaya hazırlanan İranlı hacıların eylemine karşı, Suudi polisi çok sıkı önlem alarak, Mescid-i Nebeviyi boşaltmaya başladı.

Camide, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu alanla, sahabelerin de gömülü olduğu Cennet-ül Baki mezarlığının bulunduğu alan polis ablukası altına alındı. Suudi polisi gruplar halinde Mescid-i Nebevi'ye gelen İranlıların bir araya gelmesini önlemek için cami içinde namaz kılanlar dışında avludaki herkesi dışarı çıkardı. Şu anda Mescid-i Nebevi Suudi askerlerin denetimi altında.