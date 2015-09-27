İran: Suudi Arabistan Hac faciası için özür dilesin

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın Hac faciası nedeniyle özür dilemesini istedi. Son açıklamalara göre 769 hacının yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin 140'ının İranlı olması ülkede infiale yol açmış, protesto gösterileri düzenlenmişti.

Hamaney, "Suudiler sorumlulukları olduğunu kabul etmeli, tüm Müslüman aleminden ve yakınlarını kaybeden ailelerden özür dilemeli" dedi. Hamaney, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan etmiş, olaydan Suudi Arabistan devletini sorumlu tutmuştu.

Suudi Arabistan'ın İran heyetine izin vermediği iddia edildi

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Mina'daki izdiham olayını incelemek üzere bu ülkeye gitmesi planlanan İran heyetine vize vermediği iddia edildi.

İranlı Üniversite Öğrencileri ajansı İSNA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Mina'daki izdiham olayını incelemek üzere bu ülkeye gitmesi planlanan İran heyetine şu ana kadar vize vermediği belirtildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hasan Kaşkavi, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin Mina'daki izdiham sonrasında dün sabah olağanüstü bir toplantı yaparak, olayı araştırmak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a özel bir heyetin gönderilmesini kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

Daha önce İran Hac ve Ziyaret Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise Mina'daki izdihamda 136 İranlının hayatını kaybettiği, 90 İranlının da yaralandığı bildirilmişti.

3 günde 3 kez çağrıldı

İran, Mina’da meydana gelen facia dolaysıyla Suudi Arabistan’ın Tahran’daki Maslahatgüzarı’nı üçüncü kez Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Tahran yönetimi, perşembe perşembe günü ve dün Suudi Arabistan Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.