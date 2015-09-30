İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’den Suudi Arabistan’a: Sert ve ağır karşılık veririz

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın İranlı hacılara yönelik "en ufak saygısızlık" yapması yahut hayatını kaybeden İranlıların intikali konusunda üzerine düşeni yapmaması halinde İran'ın buna "sert ve ağır" karşılık vereceği uyarısında bulundu.

DHA’nın haberine göre; üst düzey ordu komutanlarının da katıldığı Deniz Kuvvetleri Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde konuşan İran lideri, Riyad yönetimine hitaben, "İran'ın elinin üstün olduğunu ve bir tepki verecek olursa onların durumunun iyi olmayacağını bilmeliler" diye konuştu.

Mina faciası için İran'ın da katılacağı "gerçekleri araştırma komitesi" kurulmasını isteyen Hamaney, "Olayın nedeni konusunda şimdilik önyargılı davranmıyoruz ancak Riyad yönetiminin mağdurlar konusunda görevini yerine getirmediğine inanıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ı ölen hacılar hakkında sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Hamaney, İran'ın İslami edep ve kardeşlik hürmeti gereği şu ana kadar soğukkanlı davrandığını söyledi.

Mina'daki izdihamda ölen İranlı vatandaşının 239'a yükseldiğini ve 241 İranlı hacının da kayıp olduğunu belirten Tahran yönetimi, bugün tekrar Suudi Arabistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran daha önce de 3 kez Suudi temsilciyi Bakanlığa çağırmıştı.