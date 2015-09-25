İran'dan Suudi Arabistan'a 'izdiham' suçlaması



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayınladığı mesajda izdihamdan Suudi devletini sorumlu tuttu. "Suudi Arabistan, bu acı verici olaydaki sorumluluğunu kabul etmelidir" çağrısının yapıldığı açıklamada, facianın meydana gelmesine yanlış yönetim ve uygulamaların yol açtığı görüşü dile getirildi. Hamaney, İran'da üç gün yas ilan etti.

'Suudiler bloke edince izdihama yol açtılar'

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre İran Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin Borucerdi de Suudi Arabistan'ı suçladı. Komisyon Başkanı Borucerdi, "Suudiler sebepsiz yere hacıların yürüyüş hattının bir kısmını bloke edince izdihama yol açtılar" iddiasında bulundu.

Fransız Haber Ajansı (AFP) izdihamda ölenlerden 90'ının İran vatandaşı olduğunu, 60 İranlı hacının da yaralandığını açıkladı.

Suudilere göre hacılar suçlu

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Halid El Falih, bazı hacı gruplarının daha önce belirlenen düzene göre hareket etmediğini ve talimatları dikkate almayarak faciaya neden olduğunu ileri sürmüştü.