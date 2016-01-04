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Dünya

Suudi Arabistan, İran'la hava trafiğini ve ticari ilişkileri durduruyor

Şii din adamı Şeyh Nemr'le birlikte 46 kişinin idam edilmesi iki ülke arasında kriz yarattı

04 Ocak 2016 19:49

Suudi Arabistan'ın, aralarında Şii din adamı Şeyh Nemr'in de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından başlayan gerilim tırmanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, İran'la hava trafiğini askıya alacaklarını, ticari ilişkileri de durduracaklarını açıkladı. Cübeyr, İranlı hacıların ülkeye gelebileceğini belirtirken, Suudi Arabistan vatandaşlarının İran'a gitmesinin yasaklanacağını açıkladı. 

47 kişinin bir günde idam edilmesini savunan Suudi Dışişleri Bakanı, ülkenin idamlar nedeniyle eleştirilmek yerine "alkışlanması gerektiğini" savundu. "İran'ın yıllardır süren agresif politikalarının ilişkilerin kırılmasına neden olduğunu" söyleyen Cübeyr, Şeyh Nemr'in "saldırılara katılan bir terörist" olduğunu iddia etti. 

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