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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'a silah ihracatı tartışılıyor

Suudi Arabistan – İran gerginliği, Almanya'da silah ihracatı konusunu tartışmaya açtı.

04 Ocak 2016 14:12


İktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Başkan Vekili Rolf Mützenich, Suudi Arabistan-İran gerginliğinin Almanya'nın politikalarına da yansıyabileceğini söyledi.

Mützenich, "İçinde bulunduğumuz süreçte siyasi çıkarlarımız öncelikli olmalı, ticari konular daha geri planda kalmalı. Silah ihracatında son derece temkinli olunmasını ve hatta taleplerin geri çevrilmesi gerektiğinden yanayım" dedi.

Geçmiş hükümetlerin izin verdiği anlaşmalar

Almanya'da savunma ürünleri ihracatında yetkili merci Ekonomi Bakanlığının silah ihracatını daha sıkı denetleme politikasına dikkat çeken Mützenich, SPD'li Başbakan Yardımcı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'in geçmiş hükümetler döneminde onay alan silah ihracatı anlaşmalarını da birçok kez yeniden tartışmaya açtığını söyledi.

Suudi Arabistan'la yaptığı silah anlaşması hükümet iznine takılan Heckler & Koch şirketi ekim ayında konuyu yargıya taşımıştı. Heckler & Koch, G36 otomatik piyade tüfeklerinin Suudi Arabistan'da üretimine izin almak için 2014 yılının ortalarında başvuruda bulundu. Ekonomi Bakanlığından söz konusu dilekçeye o tarihten bu yana yanıt verilmedi.
Artık 'stratejik partner' denmiyor

Kabinenin SPD'li bir başka üyesi, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de Suudi Arabistan'daki insan haklarının durumuna dikkat çektiğini kaydeden Mützenich, "Geçmişteki Alman hükümetleri Suudi Arabistan sözkonusu olduğunda 'stratejik partner' ifadesini kullanırdı. Mevcut hükümet bu tavrı benimsemese de Suudi Krallığı ile diyalog kaçınılmazdır" dedi.

Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr'in Suudi Arabistan'da idam edilmesini protesto eden göstericiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhet Konsolosluğu'nu ateşe vermişti. Riyad da buna karşılık olarak Tahran'la ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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