İran: IŞİD’le Suudi Arabistan arasında fark var mı?

İran’ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan’ın Şii liderlerinden Nimr El Nimr’in idamına internet sitesinde yayınladığı bir karikatürle tepki gösterdi.

Sputnik’in haberine göre Nimr’in idamının ardından Hamaney’in yaptığı açıklamada "İlahi intikam şüphesiz Suudi siyasetçilerin yakasına yapışacak” dedi.

İnfazı gerçekleştiren kişinin yarı IŞİD militanı yarı Suudi olarak resmedildiği karikatürün bir tarafında, “IŞİD destekçilerine karşı olduğu için idam edildi”, diğer tarafında ise “IŞİD’e karşı olduğu için idam edildi” ifadelerine yer verildi.