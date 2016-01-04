T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: IŞİD’le Suudi Arabistan arasında fark var mı?

Hamaney: İlahi intikam şüphesiz Suudi siyasetçilerin yakasına yapışacak

04 Ocak 2016 13:31

İran’ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan’ın Şii liderlerinden Nimr El Nimr’in idamına internet sitesinde yayınladığı bir karikatürle tepki gösterdi.

Sputnik’in haberine göre Nimr’in idamının ardından Hamaney’in yaptığı açıklamada "İlahi intikam şüphesiz Suudi siyasetçilerin yakasına yapışacak” dedi. 

İnfazı gerçekleştiren kişinin yarı IŞİD militanı yarı Suudi olarak resmedildiği karikatürün bir tarafında, “IŞİD destekçilerine karşı olduğu için idam edildi”, diğer tarafında ise “IŞİD’e karşı olduğu için idam edildi” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

ışidsuudi arabistaniranhamayneaçıklama

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'ın idam ettiği Şeyh Nemr kimdir?

Nemr, “Allah yolunda cinayetin” teşvik edilmemesi gerektiğini söylüyordu

Suudi Arabistan: İran ile ilişkilerimizi kestik

Suudi Arabistan'ın aralarında Şii bir şeyhin de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından Tahran, Riyad'a tepki göstermişti

Suudi Arabistan-İran gerginliği tırmanıyor

Suudi Arabistan'ın bir Şii din adamını idam etmesinin ardından patlak veren gerilim tırmanıyor. Riyad, diplomatik temsilciliklerinin ateşe verildiği İran'la ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24