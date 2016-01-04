Suudi Arabistan-İran gerginliği tırmanıyor



İran ile ilişkileri kesme kararı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr tarafından açıklandı. Tahran'daki büyükelçilik personelinin geri çağrıldığını belirten El Cubeyr, İranlı diplomat ve görevlilere Suudi Arabistan'dan ayrılmaları için 48 saat süre tanındığını kaydetti.

İran: Hatalarını unutturamazlar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın ülkesiyle diplomatik ilişkileri kesme kararına tepki gösterdi. Kararı "aceleyle alınmış" olarak niteleyen Abdullahiyan, "Suudiler geçmişte de bu tür aceleyle alınmış, mantıksız kararlarla bölgede istikrarsızlığa yol açtılar" dedi. Abdullahiyan "Riyad, ilişkileri sona erdirerek, bir din adamını öldürerek yaptığı büyük hatayı unutturamaz" görüşünü dile getirdi.

ABD'den itidal çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby taraflara itidal çağrısında bulundu. Kirby, "Bölgedeki liderleri, gerilimi dindirmeye yönelik olumlu adımlar atmaları konusunda uyarmaya devam edeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan: Polise terör saldırısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, idam edilen Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr'in memleketinde terörist unsurlar tarafından polise silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. 56 yaşındaki El Nimr, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı El Şarkiye (doğu) bölgesinde dünyaya gelmişti.

'Suudi kraliyet ailesine ölüm' sloganları

İran'ın başkenti Tahran'da dün polisin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce gösterici Suudi Arabistan büyükelçilik binasına ulaşmaya çalıştı. Polisle çatışan göstericilerin "Suudi kraliyet ailesine ölüm" sloganları attıkları bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diplomatik temsilciliklere düzenlenen saldırıları kınadığını açıkladı.

Büyükelçilik ve konsolosluk binalarını ateşe verdiler

Nimr Bakır El Nimr'in idam edilmesini protesto eden göstericiler hafta sonunda Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhet Konsolosluğu'nu ateşe vermişti.