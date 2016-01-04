Suudi Arabistan: İran ile ilişkilerimizi kestik

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'la ilişkileri kestiklerini açıkladı. Suudi Arabistan ayrıca İran'dan diplomatik misyonunu 48 saat içinde ülkeden çekmesini istedi. Suudi Arabistan'ın aralarında Şii bir şeyhin de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından Tahran, Riyad'a tepki göstermişti.

Suudi Arabistan'ın aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasını infaz etmesinin ardından Riyad'la Tahran arasında ortaya çıkan gerilim büyüyor.

İki ülkeden dün peş peşe açıklamalar gelirken, Suuidi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, akşam saatlerinde yeni bir açıklama yaptı. El-Cübeyr dün öğlen saatlerinde İranlı yetkililere büyükelçilik binalarının korunması yönünde çağrı yapmalarına rağmen göstericilerin binalara saldırmaya devam ettiğini belirtti. Suudi bakan saldırıya uğrayan binalarda bulunan resmi belge ve malzemelerin yağmalanmasının engellenmediğini, bundan dolayı ülkesinin İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da bulunan İranlı diplomat ve görevlilere ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre tanındığını belirten Cübeyr, İran'ın uluslararası kanunlar gereği koruması gereken yabancı misyonları korumakta ihmalkar kaldığını söyledi. Suudi Bakan, İran'daki 1979 ABD elçiliği saldırısı, 2011 İngiltere elçiliği saldırısı en son dün Suudi Arabistan'ın Tahran ve Meşhed'teki elçilik binalarına yapılan saldırıların bunun en açık göstergesi olduğunu savundu.

Suudi Arabistan yönetimi, dün sabah, Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu.

İran, idamlara tepki göstermiş ve Dışişleri Bakanlığı, "Bu kısır ve sorumsuz politikanın sonuçları faillerine dönecek ve Suudi yönetimi izlediği bu politika için ağır bedel ödeyecek" şeklinde açıklama yapmış, dün akşam saatlerinde de Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti.