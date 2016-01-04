Rusya'dan İran ve Suudi Arabistan'a 'arabulucuk' teklifi

Rusya, İran ve Suudi Arabistan arasındaki idam krizinin çözümüne yardımcı olmak için arabulucu görevi üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn de İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Rus resmi haber ajanslarından RIA, bir Dışişleri Bakanlığı kaynağının şu açıklamalarına yer verdi:

"Dostları olarak, bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların ve oluşabilecek yeni sorunların çözümü için, talep olması halinde bir arabulucu rolü oynamaya hazırız."

Suudi Arabistan, Şii din adamı Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişiyi idam etmişti. Bu gelişmenin ardından İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerinin basılması nedeniyle Riyad yönetimi, dün Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bahreyn de köprüleri yaktı

Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn de bugün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Bahreyn resmi haber ajansı, İran'daki Suudi Arabistan büyükelçilik ve konsolosluğunun basılmasının ardından bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Bahreyn, İranlı diplomatlara 48 saat içerisinde ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Almanya yaptırım planlamıyor

Alman hükümeti ise iç kamuoyundan gelen Suudi Arabistan'a silah satılmaması yönündeki çağrıların, toplu idamların ardından artmasına rağmen; bu yönde bir adım planlamadığını bildirdi.

Alman hükümet sözcüsü Martin Schaefer, idam cezasına karşı olduklarını belirtti ancak bu yüzden Suudi Arabistan'a ambargo uygulanmasına dair bir planın gündemde olmadığını söyledi.