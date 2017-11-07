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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Hariri'nin istifaya zorlandığı iddiası saçmalık

"Hariri, Suudi Arabistan vatandaşı olarak dilediği yere gitmekte özgür"

07 Kasım 2017 15:30

Çeviri - Gonca Tokyol

İstifasını duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Suudi Arabistan tarafından zorlandığı iddialarının "saçmalık" olduğunu ifade eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

CNN’e konuşan Cubeyr, Hariri’nin istifaya zorlandığını iddia etmenin "saçmalık" olduğunu belirterek, başbakanın hükümetteki kararları Hizbullah’ın alması sebebiyle istifa ettiğini savundu. Cubeyr, Suudi Arabistan ve Lübnan’dan çifte vatandaşlığı bulunan Hariri’nin Suudi vatandaşı olarak istediği herhangi bir yere gitmekte özgür olduğunu da sözlerine ekledi. 

Hariri, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "ülkesinde can güvenliği bulunmadığını" belirterek, istifasını duyurmuş ve “İran ile Hizbullah'ı bölgede anlaşmazlık çıkarmakla” suçlamıştı. Lübnan’ın istifa eden başbakanı dün de Suudi Arabistan Kralı Salman ile bir araya gelmişti. 

Riyadlı yetkililer aksini iddia etse de, başta Hizbullah ve İran olmak üzere birçok bölgesel politik aktör ve bölgeyle ilgili çalışmalar yapan uzmanlar, Suudi Arabistan’ın fiziki olmasa da politik olarak Hariri'yi istifaya zorladığını savunuyor. 

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