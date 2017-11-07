Suudi Arabistan: Lübnan savaş ilan etti

Çeviri - Gonca Tokyol

Suudi Arabistan, Lübnan’ı kendisine savaş açmakla suçladı. Suudi Arabistan Körfez İlişkileri Bakanı Tamer al Sabhan, “Hizbullah’ın saldırganlığı nedeniyle Lübnan’ın Suudi Arabistan’a savaş açmış bir hükümet” olarak değerlendirileceğini söyledi.

Suudi Al Arabiya kanalına konuşan bakan, cumartesi günü Riyad’dan yaptığı bir açıklamayla istifasını duyuran Lübnan Başbakanı Saad Hariri yönetiminin yıl içinde Hizbullah’a karşı adım atmakta başarısız olduğunu ifade eden Sabhan, “Hizbullah’ı durduracak ve onları Güney Lübnan’daki mağaralarına yollayacak birileri var. Lübnanlılar bütün risklerin farkında olmalı ve o noktaya ulaşmadan sorunları çözmeli” dedi. Suudi bakan, ülkesinin Lübnan’da atabileceği adımlarla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve terör eğitimi suçlaması

Hizbullah militanlarının Suudi Arabistan’a yönelik tüm saldırılardan sorumlu olduğunu savunan El Sabhan, örgütü uyuşturucu kaçakçılığı ve gençlere terör eğitimi vermekle de suçladı.

Hariri, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "ülkesinde can güvenliği bulunmadığını" belirterek istifasını duyurmuş ve “İran ile Hizbullah'ı bölgede anlaşmazlık çıkarmakla” suçlamıştı. Lübnan’ın istifa eden başbakanı dün de Suudi Arabistan Kralı Salman ile bir araya gelmişti.

Başta Hizbullah ve İran olmak üzere birçok bölgesel politik aktör ve bölgeyle ilgilli çalışmalar yapan uzman, Suudi Arabistan’ın fiziki olmasa da politik olarak istifaya zorladığını savunuyor.