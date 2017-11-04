Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti: Suikaste uğrayabilirim

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri istifa etti. Hariri, Lübnan'daki iklimin babasının suikasta uğradığı günlere benzediğini ve kendisinin de hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini söyledi.

Habertürk'ün Reuters'tan aktardığı haberine göre, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri yaptığı televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini duyurdu. Hariri yaptığı açıklamada, Lübnan'daki iklimin babasının suikasta uğradığı günleri andırdığını söyledi.

Saad El Hariri'nin babası Refik El Hariri, istifa ettiği 2004 yılına kadar Lübnan'da başbakanlık yapmış 2005 yılında ise bir bombalı araç saldırısında hayatını kaybetmişti.

Saad el Hariri'nin istifa konuşmasında İran'ı da hedef tahtasına oturttu. İran ve Hizbullah'ı eleştiren Hariri, Tahran yönetimini Arap devletlerinin ilişkilerine müdahale etmekle eleştirdi.

Hariri, hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini söyledi.