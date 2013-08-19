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Dünya

Suudi Arabistan: Batı Mısır'a yardımı keserse, Arap ülkeleri desteğe hazır

Prens Saud el Faysal: Arap ve Müslüman ülkeleri zengindir. Mısır'a yardım etmekten çekinmeyiz

19 Ağustos 2013 21:01

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Arap ülkelerinin ne pahasına olursa olsun Mısır'a yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Prens Saud el Faysal Fransa'ya yaptığı gezi sonrasında devletin resmi haber ajansına açıklamalarda bulundu. Prens Saud el Faysal, "Mısır'a yaptıkları maddi yardımı keseceklerini açıklayan  ya da bunu yapmakla tehdit eden ülkelere sesleniyorum. Arap ve Müslüman ülkeleri zengindir... Mısır'a yardım etmekten çekinmeyiz" diye konuştu.

Prens Saud Fransa ziyareti sırasında, Mısır'daki şiddet olaylarını kınayan cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmüştü. Hürriyet.com.tr'de yer alan haber şöyle:

 

AB'nin gündemi Mısır'daki duruma karşı alınacak tutum

 

AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) Mısır'la ilgili ortak pozisyon belirlemek için toplanırken, karar çarşamba günü Brüksel'de bir araya gelecek dışişleri bakanlarına bırakıldı.

AB Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino Leon, büyükelçiler düzeyindeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Mısır'da geçiş süreci için diplomatik çabaları sürdüreceklerini ve "kanalları açık tutmak istediklerini" belirterek, geçici yönetime "müeyyide uygulamayı tartışmadıklarını" söyledi.
      
Leon, üye ülkelerden gelen tekliflerin çarşamba günü toplanacak AB dışişleri bakanları tarafından değerlendirileceğini belirtirken, ayrıntı vermekten kaçındı.
      
Özel Temsilci Leon, Mısır'daki şiddet nedeniyle sadece bir tarafı sorumlu görmediklerini, durumun karmaşık olduğunu, kiliselere ve kamu binalarına da saldırıldığını sözlerine ekledi.

AB dışişleri bakanlarının gündeminde Mısır'a silah ambargosu uygulanması, mali yardımların kısmen ya da tamamen dondurulması ve bu ülkeye tanınan ticari imtiyazların askıya alınması gibi önlemler bulunuyor.
      
Mısır ordusunun, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında gösteri yapanların üzerine ateş açması sonucu 3500'den fazla kişi katledilmiş ve binlercesi yaralanmıştı.

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