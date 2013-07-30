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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Ashton, Mursi ile görüştü

AB Yüksek Temsilcisi Ashton, Mısır'a yaptığı ziyarette Muhammed Mursi ve Temerrüd Hareketi temsilcisi Mahmud Bedir ile görüştü

30 Temmuz 2013 05:59

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından görevinden alınan ve gözaltında tutulan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Ashton, gece geç saaatlerde Mursi ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmenin nerede gerçekleştiğine ve içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Ordunun yönetime el koymasının ardından Mısır'ı ikinci kez ziyaret eden Ashton, ilk ziyaretini 17 Temmuz'da gerçekleştirmişti.  
Ashton ayrıca, Mısır'daki muhalif Temerrüd (İsyan) Hareketi’nin kurucusu Mahmud Bedir ile de görüştü.
Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bedir, "Ashton'a, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticileri hakkında soruşturma açılmaması ve mahkemeye çıkarılmamaları gibi bir şeyi kabul etmediğimizi bildirdik" dedi.
Mısır halkının mesajının net olduğunu belirten Bedir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlk olarak herkes, Mısırlıların kanının dökülmesine sebep olan kişilerin yargılanması gerektiğini kabul etmeli. Özellikle de Sina'da terörist gruplar güvenliği tehdit ederken, Mısırlıların, bu kişilerin soruşturma yapılmadan ve mahkeme önüne çıkarılmadan bırakılmalarını kabul etmeye niyetleri yok." 
 

'Mısırlıların kanını dökenler yargı önüne çıkarılmalı'

 
Ashton'un, Temerrüd Hareketi'nin çözüm önerisine ilişkin soru sorduğunu aktaran Bedir, verdikleri cevabı şöyle dile getirdi:
"İlk etapta 30 Haziran'ın (Mursi karşıtı gösterilerin başladığı gün) ikinci devrim dalgası olduğu ve yol haritasının (darbenin yapıldığı gün Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin açıkladığı plan) meşruluğu kabul edilmeli. Mısırlıların kanının dökülmesine sebep olanlar adil yargılama için mahkeme önüne çıkarılmalı ve meydanlardaki gösteriler tamamıyla dağıtılmalı. Siyasi sürecin başlaması bu gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır."
 

'Çözüm kanun devletinin kurulmasında'

 
"Kanun devleti"nin kurulması ile çözüme ulaşılabilineceğini ve bu taleplerinden geri dönmeyeceklerini ifade eden Bedir, İhvan'ın uzlaşma istemesi halinde ise gösterilerin dağıtılması ve İhvan liderlerinin yargıya teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bedir, Mısır'daki krizde AB'nin arabuluculuk rolünü üstlenmesine ilişkin sorulan soruya, "Halkın iradesine saygı gösteren bütün tarafların girişimlerine saygı duyuyoruz" cevabını verdi.
Catherine Ashton, Mısır ziyareti çerçevesinde, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ile bir araya gelmişti. Ashton'ın, İhvan temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.
Ordunun yönetime el koymasının ardından Mısır'ı ikinci kez ziyaret eden Ashton, ilk ziyaretini 17 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

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