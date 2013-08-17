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Dünya

Hollande ve Cameron, Mısır hakkında görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron ile Mısır konusunu görüştü

17 Ağustos 2013 08:11

 

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin, son günlerde Mısır'da artan şiddetin Avrupa'dan güçlü bir mesajla kınanması konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi.
Açıklamada, şiddet ve baskı uygulamalarının sona ermesi, herkesin insan haklarına saygı duyması, Mısırlılar arasında diyalog sürecinin yeniden ve hemen başlaması konularının öncelikli olarak benimsendiği ifade edildi.
Avrupa Birliği'nin Mısırla ilgili belirlenen konuların hayata geçirilmesi için Mısır ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada ayrıca, görüşmelerin bir sonuca ulaşması için iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi yönünde karara varıldığı da belirtildi.
Hollande, Mısır konusuyla ilgili bugün ayrıca, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Enrico Letta ile de görüşmüştü.

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