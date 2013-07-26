Der Spiegel: General Sisi firavun olma yolunda

Alman Der Spiegel dergisinin sitesindeki haberinde, Mısır'da askeri darbe gerçekleştiren Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, "firavun olma yolunda" olduğunu yazdı

Haberde, "Yeni güçlü adam gücünü pekiştirmeye çalışıyor" ifadesi kullanılarak Sisi'nin halkı gösteri yapmaya çağırdığı ve Müslüman Kardeşleri sessiz bırakmak için yasalar hazırladığı belirtildi.

Sisi'nin darbe destekçilerine cuma günü meydanlara inme çağrısı yaptığı hatırlatılan haberde göstericilerin Sisi'nin çağrısına uyması istendiği ifade edildi.

Mısır medyasının Sisi'ye destekleyen manşetlerine yer verilen haberde ayrıca, Müslüman Kardeşlerin Sisi'nin çağrısını "iç savaş çağrısı" olarak gördükleri ve Sisi'nin sokakların kan gölüne çevrirmek istediğini belirttikleri ifadesi yer aldı.