Suudi Arabistan Başmüftüsü: Hac'daki izdiham önlenemezdi

Suudi Arabistan'ın en önemli din adamı olan Başmüftü Abdülaziz bin Abdullah el-Şeyh, Hac'da ikisi Türk 769 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın, "insanoğlunun kontrolü dışındaki bir olay" olduğunu söyledi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Abdülaziz bin Abdullah el-Şeyh dün Mina'da Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif'la görüştü. Başmüftü Nayif'e trajedide hiçbir sorumluluğu olmadığını söyleyerek, "Kader kaçınılmazdır" dedi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ise bugün yaptığı açıklamada faciada 2 Türk hacının hayatını kaybettiğini; 8 hacının yaralı, 6'sının da kayıp olduğunu söyledi. Başta İran olmak üzere bazı ülkeler, Suudi Arabistan yönetimini Hac sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle eleştirmişti.

Son olarak İran Başsavcısı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi mensuplarının izdiham nedeniyle yargılanmaları gerektiğini söyledi. İlk belirlemelere göre, faciada hayatını kaybedenlerin 131'i İran vatandaşı.

Yaşamını yitirenler arasında ise Türkiye ve İran'ın yanı sıra Hindistan, Endonezya, Pakistan, Hollanda ve Fas vatandaşları da var. Riyad yönetimi Perşembe günü Mina'da şeytan taşlanırken çıkan izdiham ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştı. Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif, Suudi Arabistan Hac Komitesi'nin de başkanı. Hac sırasında güvenliği yaklaşık 100 bin polis sağlıyor.