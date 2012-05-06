T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Süt dağıtmaya devam edeceğiz, sorun çıkarsa hesap sorarız'

Dinçer, "4 4 4 Eğitim Sistemi" başlıklı panel öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı

06 Mayıs 2012 01:18

 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 3 gün boyunca süte hassasiyetinden dolayı hastaneye giden bütün çocukların muayenesinin yapıldığını belirterek, "Zehirlenme sebebiyle hastanede yatan hiçbir çocuğumuz yok. Şu an gözetim altında olan 7 çocuğumuz var" dedi.
 
"Bayramlarla ilgili son düzenlemeler konusunda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık Dinçer, "23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve şehirlerimizin kurtuluş yıl dönümleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Biz bundan sonra yönetmeliğin gereği neyse onu yapacağız" diye yanıt verdi.
 
Dinçer, "Süt dağıtımındaki son durum nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "3 gündür süt verdik. Bu 3 gün boyunca çocukların süte karşı gösterdiği hassasiyette bir azalma yaşanıyor. Cuma günü bize gelen verilere bakıldığında yüzde 90 oranında ortadan kalkmış görünüyor. Biz süt içmeye devam ettikçe sorunun bütün yurttan kalkacağını düşünüyorum. Pazartesinden itibaren süt dağıtmaya devam edeceğiz.
 
Önceden belirttiğimiz gibi sütlerden ve çocuklardan alınan kültürlerin tahlili konusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar da neticelenmek üzere. Tamamlandığında basınla da paylaşacağız. 3 gün boyunca süte hassasiyetinden hastaneye giden bütün çocukların muayenesi yapıldı. Zehirlenme sebebiyle hastanede yatan hiçbir çocuğumuz yok. Şu an gözetim altında olan 7 çocuğumuz var. Çocuklarımız da zehirlenme nedeniyle değil, süt içtiği için rahatsızlık gösterdiği için hastaneye gitti.
 
Kendilerinde başka problemler tespit edildiği için gözetim altına alındılar. Hadise zehirlenme değildir. Gerçekten zehirlenme ya da sütle ilgili bir problem varsa kamuoyunun bilmesi gereken şu; Biz açık kalplilikle paylaşacağız. Muhtemelen pazartesi günü teknik bütün çalışmalar tamamlanmış olur. Eğer öyle bir sorun çıkarsa bunun hesabını da ilgililerden soracağız."
 
"Süt konusunda bazı provokatör yaklaşımlar olduğu iddiası var, bu anlamda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna da Dinçer, "Böyle bir ihtimali bilmiyorum. Bilmediğim bir şey için de kamuoyuna yönelik bir şey söylemek istemem. Süt projesi, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için çok önemli bir projedir. Bu projeyi desteklemeliyiz. Önüne engel çıkartmak yahut da ortaya çıkan problemler nedeniyle stratejik ve önemli bir uygulamayı zayıflatacak bir çaba içine kimse girmemelidir" yanıtını verdi.

ETİKETLER

Milli eğitim bakanı ömer dinçersüt

İlgili Haberler

Okul sütü ilk günde 700'ün üzerinde öğrenciyi zehirledi!

'Okul sütü projesi" kpsamında okullara bugün dağıtımına başlanan sütten içen çok sayıda öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Okullara süt dağıtan firmalar hangileri?

Okullara süt dağıtımının ilk günü olaylı başladı. 5 ilde yüzlerce öğrenci zehirlendi. Peki rezaletin sorumlusu kim?

Raf ömrü 3 ay olan sütler 8 ay sonra nasıl dağıtıldı?

"Okul Sütü Akıl Küpü" projesi kapsamında okullarda dağıtılan süt bazı illerde öğrencilerin rahatsızlanmasına neden oldu

Prof. Dr. Yıldız: Türkiye'nin yarısının süte karşı alerjisi var

Prof. Dr. Fatih Yıldız Türkiye’de yüzde 50 oranında laktoz intoleransı olduğunu Bakanlık’ın projeye başlarken buna dikkat etmiş olması gerektiğini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24