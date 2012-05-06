'Süt dağıtmaya devam edeceğiz, sorun çıkarsa hesap sorarız'

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 3 gün boyunca süte hassasiyetinden dolayı hastaneye giden bütün çocukların muayenesinin yapıldığını belirterek, "Zehirlenme sebebiyle hastanede yatan hiçbir çocuğumuz yok. Şu an gözetim altında olan 7 çocuğumuz var" dedi.

"Bayramlarla ilgili son düzenlemeler konusunda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık Dinçer, "23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve şehirlerimizin kurtuluş yıl dönümleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Biz bundan sonra yönetmeliğin gereği neyse onu yapacağız" diye yanıt verdi.

Dinçer, "Süt dağıtımındaki son durum nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "3 gündür süt verdik. Bu 3 gün boyunca çocukların süte karşı gösterdiği hassasiyette bir azalma yaşanıyor. Cuma günü bize gelen verilere bakıldığında yüzde 90 oranında ortadan kalkmış görünüyor. Biz süt içmeye devam ettikçe sorunun bütün yurttan kalkacağını düşünüyorum. Pazartesinden itibaren süt dağıtmaya devam edeceğiz.

Önceden belirttiğimiz gibi sütlerden ve çocuklardan alınan kültürlerin tahlili konusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar da neticelenmek üzere. Tamamlandığında basınla da paylaşacağız. 3 gün boyunca süte hassasiyetinden hastaneye giden bütün çocukların muayenesi yapıldı. Zehirlenme sebebiyle hastanede yatan hiçbir çocuğumuz yok. Şu an gözetim altında olan 7 çocuğumuz var. Çocuklarımız da zehirlenme nedeniyle değil, süt içtiği için rahatsızlık gösterdiği için hastaneye gitti.

Kendilerinde başka problemler tespit edildiği için gözetim altına alındılar. Hadise zehirlenme değildir. Gerçekten zehirlenme ya da sütle ilgili bir problem varsa kamuoyunun bilmesi gereken şu; Biz açık kalplilikle paylaşacağız. Muhtemelen pazartesi günü teknik bütün çalışmalar tamamlanmış olur. Eğer öyle bir sorun çıkarsa bunun hesabını da ilgililerden soracağız."

"Süt konusunda bazı provokatör yaklaşımlar olduğu iddiası var, bu anlamda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna da Dinçer, "Böyle bir ihtimali bilmiyorum. Bilmediğim bir şey için de kamuoyuna yönelik bir şey söylemek istemem. Süt projesi, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için çok önemli bir projedir. Bu projeyi desteklemeliyiz. Önüne engel çıkartmak yahut da ortaya çıkan problemler nedeniyle stratejik ve önemli bir uygulamayı zayıflatacak bir çaba içine kimse girmemelidir" yanıtını verdi.