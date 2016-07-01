Survivor'da şampiyon belli oldu

Acun Ilıcalı ve Alp Kırşan’ın sunduğu Survivor Ünlüler -Gönüllüler yarışması Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlendi. Yarışmanın Kıbrıs’ta yapılan finalinde kazanan Ünlüler grubunda yarışan Atakan Arslan oldu. Survivor şampiyonu olan Atakan, aynı zamanda 500 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Survivor'da Serkay ve Atakan final koltuğunda şampiyonluk için yarıştı. Program esnasında Acun Ilıcalı yeni programının formatını da açıklayarak; Survivor'ın bir sonraki sezonunda yarışacak 1 kadın ve 1 erkek yarışmacının bu yarışmayı kazanan isimlerden olacağını söyledi. Survivor final gecesinde yarışmacıların 4,5 ay boyunca yaşadıkları ilginç ve komik anlar da gösterildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan canlı bomba saldırısı haberinin ardından, Acun Ilıcalı'nın finalisti açıklamasının ardından program bitirildi. Survivor'da Atakan ve Damla yarı final akşamında SMS oylarının sonuçlarını beklerken, Acun Ilıcalı kısa bir açıklama yaparak oylamayı yarıda kestiğini ve sonucu açıklayıp programı sonlandıracağını ifade etti.

Acun Ilıcalı İstanbul'da yaşanan patlama sonrasında şu açıklamaları yaptı:

“Yarışmacı arkadaşların haberi yok ama konuklarımızın haberi olmuştur. Aldığım bilgi ile kahrolduk. İstanbul'dan üzücü bir haber geldi. İstanbul'da bir patlama meydana gelmiş, biz de reklam arasında öğrendik. Buradan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu durumda oylama akşamını uzatmamıza gerek yok. Hemen sonucu açıklayıp programı sonlandırıyoruz” dedi.

Çağan Atakan Arslan kimdir?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil ediyor, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkıyor.

Atakan, 2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazandı ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirdi. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Solider olarak söz ettirdi.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biride, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yaptı.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan aynı zamanda modellik yapıyor.