Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, TV8'de yayınlanan Survivor 2016 yarışmasının finaliyle ilgili olarak, "Geçenlerde yazmıştım, 'Survivor 2016'nın performans açısından en iyi kadın yarışmacısı Nagihan’dı, ama seyircinin gönlünü kazanamadığı için Kıbrıs’ta ilk o elendi" dedi. "Bence “Survivor 2016”nın sürpriz yarışmacısı Damla oldu" diyen Eyüboğlu, "Normalde Nagihan’dan sayı alamayan Damla, kendisini direkt Kıbrıs’a götürecek oyunlarda gösterdiği performansla bunu başardığı gibi, Kıbrıs’taki ilk oylamada Semih’i geçip 'yarı final'e adını yazdırması herkes için sürpriz oldu. Eminim ki böyle bir sonucu o bile beklemiyordu" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun "Survivor'u kim kazanır" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Aylardır milyonları ekran karşısına çivileyen “Survivor 2016” bu akşam final yapacak. Finalde yarışacak iki isimden hangisinin birinci olacağını izleyicilerden gelecek oylar belirleyecek.

Bu satırları yazdığımda finalde Serkay’la yarışacak ismin kim olduğu belli değildi. Çünkü ben yazımı salı gündüz yazdım, finale kalacak ismin belirleneceği halk oylaması ise gece yarısına doğru yapılacak. Finalde Serkay’ın karşısına çıkacak yarışmacı Damla mı, Atakan mı olacağı o zaman belli olacak.

Geçenlerde yazmıştım, “Survivor 2016”nın performans açısından en iyi kadın yarışmacısı Nagihan’dı, ama seyircinin gönlünü kazanamadığı için Kıbrıs’ta ilk o elendi.

Bence “Survivor 2016”nın sürpriz yarışmacısı Damla oldu.

Normalde Nagihan’dan sayı alamayan Damla, kendisini direkt Kıbrıs’a götürecek oyunlarda gösterdiği performansla bunu başardığı gibi, Kıbrıs’taki ilk oylamada Semih’i geçip “yarı final”e adını yazdırması herkes için sürpriz oldu. Eminim ki böyle bir sonucu o bile beklemiyordu.

Bu akşam finalde Serkay’la Atakan ya da Serkay’la Damla yarışacak. Bu isimlerden hangisinin kazançlı çıkacağını bilmiyorum, ama “Survivor 2016”nın bitiyor olmasının Kanal D’den Star TV’ye, Fox’tan Show TV’ye rakip kanalların yöneticilerini sevindireceğini biliyorum.

Çünkü “Survivor” yüzünden aylardır doğru dürüst prototip yapamıyorlardı. Nihayet “Survivor 2016” bitti de şubat ayından bu yana açık ara “en çok izlenen kanal” olan TV8’den birinciliği ele geçirme ümitleri doğdu. O yüzden Ramazan Bayramı’nda Eyüp Sultan’da adak - kurban kesen televizyon yöneticileri görürseniz, şaşırıp Kurban Bayramı geldi sanmayın...

Acun'dan sürpriz bir yarışma yolda

“Survivor 2016”nın finaline ev sahipliği yapacak Kıbrıs’taki “Nuh’un Gemisi”ne gelir gelmez ilk öğrendiğim şey, Acun Ilıcalı’nın “pek yakında” TV8’de başlayacağı yeni yarışma oldu.

TV dünyasında herkes, bu yarışmanın “Rising Star Türkiye” olacağını sanıyor, ama değil...

Bildiğimiz bir yarışmanın Acun Ilıcalı tarafından formatlanmış hali olacak bu... Yarışma hakkında şimdilik fazla detay vermeyeceğim, ama şu kadarını açıklayabilirim.

Düşük maliyetli bir iş olmasına rağmen reytingi ve reklam geliri TV8’in yüzünü güldürmeye aday bu yarışmanın birincisinin ödülü ne olacak biliyor musunuz?

Bu yarışmada birinci gelen “Survivor 2017”ye katılacak ilk isim olacak.

"Bir megastar: Tarkan" ve "Yalan'a sarılanlar"

Medya kuruluşları, mensupları bile bizzat medya mağduru oluyorsa, diğer insanların var haline!

Biri “yalan yanlış” bir haber yapıyor, haberde adı geçenler gerçekleri açıklıyor, ama dinleyen kim? İşte size çarpıcı iki örnek:

“Bir Megastar: Tarkan” adlı bir kitap yazdım. Mona Kitap’tan bayramdan sonra çıkacak kitapta Süheyl Atay’ın 16 yıl çalıştığı Tarkan’a dair çok hoş ve ilginç anıları, Megastar’ın yurtdışındaki başarıları var... Üstelik kitabı baskıya bile gitmeden ilk okuyup, onaylayan kişi de Tarkan... Hal böyleyken, bizim yaptığımız açıklamalara değil de, “Tarkan’ın uykularını kaçıracak kitap” yorumuna itibar edenlerin olduğu medyada, TRT’nin “Çizgi filmlere bölüm başına ödediğimiz para, sehven yazıldığı gibi 450 bin lira değil 45 bin liradır” açıklamasına rağmen hâlâ “TRT’den çizgi filme bölüm başına 450 bin lira” yazanlar var.

Çünkü yalın gerçekler yerine cazip yalanlar daha cazip geliyor hayata “at gözlüğü”yle bakan ve yanlışında ısrar edenlere...