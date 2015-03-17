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Survivor All Star’da Turabi diskalifiye oldu

Zorlu parkurda mücadele eden iki ekip oyuncuları arasında gerilim yaşandı olaya Acun Ilıcalı müdahale etti

17 Mart 2015 13:54

Survivor All Star’da ödül oyunda Turabi diskalifiye oldu. Survivor All Star’da gönüller takımında yarışan Turabi Çamkıran dün akşam (16 Mart 2015) yayınlanan ödül oyununda diskalifiye oldu.

Dominik Cumhuriyet’inde devam eden Survivor All Star yarışmasında ödül oyununda gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, Hakan'ı iten Turabi'yi diskalifiye etti.

 

Tartışma sonrası diskalifiye oldu

 

Survivor All Star’da Turabi ile Hakan arasında gerginlik yaşandı. Turabi Hakan’ı bench alanlarına girdiği için itti. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı olaya el koydu. Yaşananları bir daha izleyen Acun Ilıcalı Turabi’yi yarışmadan diskalifiye etti.

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