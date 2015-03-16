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Yaşam

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler aynı adada yaşıyor!

Google Earth verilerine göre Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler'in kampları arasında 760 metre mesafe var

16 Mart 2015 21:03

Google Maps'ten elde edilen veriler Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler'in aynı adada farklı plajlarda yaşadığını gösteriyor.
Yapımını ve sunumunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışması bu yıl da televizyon izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı.

Son 10 yılın en iyilerinden oluşan All Star karması şampiyonluk için mücadele ediyor.. Survivor bu sene gene Dominik’te çekiliyor.  

Blog yazarı Gurukafa’nın Bilgimanya’ya dayandırdığı habere göre Survivor All Star Dominik Cumhuriyeti’nin kuzeyinde diyebileceğimiz bir bölgeye denk geliyor. Google Map yada Google Earth uygulamasında ‘Playa Conda Samana’ diye aratırsanız fotoğrafta en solda gördüğünüz plaja ulaşıyorsunuz.

Google Earth ile bakınca Gönüllüler Adası ile Ünlüler Adası arasında ( A noktası ile C noktası arasında ) plajdan yürüme yolu ile yaklaşık 760 metre mesafe var.

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