Suruç'ta hayatını kaybeden Ezgi Sadet'in babası: Türkiye'de en ağır silah, kalem ve kağıttır

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hatice Ezgi Sadet'in babası Ali Sadet, "Kalem ve defterden başka bir şeyleri yoktu. Bunların da silah olduğunu herkes biliyor zaten. Türkiye'de en ağır silah, kalem ve kağıttır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Altuncu ve Taner Yener'in haberine göre, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Ezgi Sadet için Ümraniye Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreni sonrasında Hatice Ezgi Sadet'in acılı babası Ali Sadet bir konuşma yaptı. "Ezgi yukarıdan sesleniyor" diyen Baba Sadet, "Ölen her arkadaşımın adına herkese 'hoş geldiniz, sefa getirdiniz' diyor. 'Beni diyor alkışlarla uğurlayın'. 'Biz diyor Suruç'a bir günlük için gittik' diyor. 'Kalem kağıt götürmeye gittik'. 'Oyuncak götürmeye gittik'. 'Bizden korktular'. '300 kişiden korktular' diyor. 'Biz' diyor 'toprağa düşüyoruz'. 'Siz bunu Milyona çıkartın' diyor. 'Arkadaşlarıma söyleyin' diyor. 'Biz büyüyeceğiz, bunları korkutacağız' diyor. Bunların korkuları da para etmeyecek. IŞİD'leri de para etmeyecek. Hiç kimse para etmeyecek. Ben kızımı uğurlarken sizleri saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Cenzeyi kadınlar taşıdı

Hatice Ezgi Sadet'in tülbent örtülen tabutu yine kadınların omuzlarında cemevinden çıkartıldı. Ezgi Sadet'in cenazesiyle birlikte yüzlerce vatandaş alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Acılı anne Gülizar Sadet güçlükle ayakta durdu. Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Yürüyüş sırasında slogan atılmasına aile yakınları zaman zaman müdahale etti. Polis güzergah üzerinde önlem aldı.

IŞİD aleyhinde sloganların atıldığı yürüyüşe zaman zaman çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Bu arada yol boyunca önlem alan görevliler herhangi bir tatsızlığın yaşanmasını izin vermedi. Kalabalığa laf attığı iddia edilen bir kişi de görevliler tarafından kalabalığın arasından uzaklaştırıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Ezgi Sadet'in cenaze Ihlamurkuyu Çırçır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birlikte gömülecekler

Hatice Ezgi Sadet ile aynı saldırıda yaşamını yitiren yakın arkadaşı Polen Ünlü için de Çekmeköy Ensar Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Polen'in de mezarı Ezgi'nin mezarının hemen yanına açıldı. 20 yaşındaki Polen Ünlü'nün cenazesi de akşam saatlerinde aynı mezarlığa getirilip arkadaşı Ezgi'nin yanına defnedilecek. Ezgi Sadet'in mezarına arkadaşları tarafından tutkunu olduğu Beşiktaş'ın atkıları bırakıldı.