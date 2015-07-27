Suruç katliamının üzerinden geçen bir haftada neler oldu?

20 Temmuz günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda, 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 22 Temmuz Çarşamba günü ise, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Açar, evlerinde öldürüldü, saldırıyı PKK üstlendi. Şanlıurfa'da iki polisin öldürülmesinden bir gün sonra, Kilis'te bir astsubay, IŞİD militanlarınca şehit edildi.

Kilis'teki IŞİD saldırısının ardından Türkiye, yurtdışında ve yurtiçinde geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yurtiçinde düzenlenen operasyonlarda, PKK, IŞİD ya da DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen yüzlerce kişi gözaltına alındı, emniyet ve sağlık görevlileri kaçırıldı ya da öldürüldü. Yurtdışında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'na bağlı hava kuvvetleri, Kuzey Irak'taki PKK ve Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombaladı.

Suruç'tan bu yana, 7 günde neler yaşandı?

Bianet, Suruç katliamından bu yana geçen bir haftada, Türkiye'de neler yaşandığını derledi. Nilay Vardar ve Çiçek Tahaoğlu'nun editörlüğünde yayınlanan derleme şu şekilde:

"Son bir haftada yüzlerce kişi gözaltına alındı; TSK Irak ve Türkiye sınırlarındaki PKK’ye, Suriye’de ise IŞİD’e hava operasyonu düzenledi; hava bombardımanı nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıktı…

Çatışmalar devam ederken, Suruç protestolarına ve barış eylemlerine polis saldırdı; Suruç’ta hayatını kaybeden bir gencin mezarına ise kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

4'ü asker 8 güvenlik gücü mensubu öldürüldü

Ölen asker/polisler

* Jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünal (Adıyaman) – HPG ile çatışma esnasında

* Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Açar (Urfa, Ceylanpınar) – Evlerinde öldürüldüler, HPG üstlendi

* Astsubay Yalçın Nane (Kilis) – IŞİD militanları sınırda öldürdü

* Trafik polisi Tansu Aydın (Diyarbakır) – Yolda silahlı saldırıya uğradı

* Uzman jandarma çavuş Mehmet Koçak ve Astsubay İsmail Yavuz (Diyarbakır)

* Polis Muhammet Fatih Sivri (İstanbul Gazi mahallesi) - Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Twitter’dan üstlendi

Ölen siviller

* Kalem Vakfı üyesi Ethem Türkben (Adana)- Evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü

* Mürsel Gül (İstanbul, Gazi Mahallesi) - Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üstlendi

* Abdullah Özdal (Şırnak) – Polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

* 10 yaşındaki Beytullah Aydın (Diyarbakır) – Protestolar sırasında 7. Kattan düşerek hayatını kaybetti

* Günay Özarslan (İstanbul, Gazi Mahallesi) – Polis baskınında polisin ateş açması sonucu öldürüldü

* Bülent Ecevit Güngör (Mersin) – Balkonda protestoları izlerken başına isabet eden cisim nedeniyle hayatını kaybetti

* Seyithan Dede (Mardin) – Protesto sırasında kurşunla öldürüldü

Suruç’tan Kobane’ye oyuncak götürmek isteyen gençlerin katledilmesinden bu yana Türkiye’de yaşananlar şöyle:

20 Temmuz, Pazartesi

* Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla Suruç'tan Kobanê'ye gidecek çoğu üniversite öğrencisi Amara Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaparken canlı bomba patlaması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ş.A.A.’nın yaptığı belirlendi.

* Suruç patlamasını protesto edenlere Türkiye’nin farklı illerinde polissaldırdı.

21 Temmuz, Salı

* Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Kömür beldesinde operasyona çıkan askerlerle HPG'liler arasında çıkan çatışmada jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünal hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

22 Temmuz, Çarşamba

* Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Açar evinde ölü bulundu. Saldırıyı HPG üstlendi.

* Suruç Sulh Ceza Hakimliği, Suruç’taki bombalı saldırıya ilişkin görüntülere yayın yasağı getirirken, Twitter’a erişimi engelledi. Yasak ve erişim engeli yaklaşık beş saat sonra kaldırıldı.

23 Temmuz, Perşembe

* Suriye’de IŞİD’in kontrolünde olan bölgeden Kilis’e ateş açıldı. Saldırıda astsubay Yalçın Nane hayatını kaybederken, dört asker yaralandı.

* Diyarbakır'da merkez Şehitlik semtinde saat 15:00 sıralarında iki trafik polisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan polislerden Tansu Aydın, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

* Urfa Suruç’ta gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Ece Dinç’in İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarına 15 kişilik bir grup saldırdı. Dinç’in mezarına asılan kızıl bayrak yakıldı. Mezarlık bekçisi, mezara saldırı olduğunu görünce havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırdı.

* Adana’da İslamcı kimliğe sahip Kalem Vakfı üyesi 33 yaşındaki Ethem Türkben kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde, yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü.

* Mersin’in Tarsus ilçesindeki Suruç saldırısını protesto eylemi sırasında açılan ateş sonucu, aralarında beş polis ile eski Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Ali Kutan'ın da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

* Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) İstanbul Gazi Mahallesi’nde IŞİD’le bağlantılı olduğu ileri sürülen Mürsel Gül'ü öldürdü.

* Urfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Suruç’ta 31 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırıyla ilgili açılan soruşturmaya kısıtlama (gizlilik) kararı getirdi.

24 Temmuz, Cuma

* Türkiye çağında baskın düzenlendi. IŞİD, DHKP/C ve PKK, PKK'nin gençlik yapılanması YDG/H'ye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda Bağcılar'da Halk Cephesi'nden Günay Özaslan öldürüldü. Başbakanlık 22 ilde 320 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

* Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İslam Devleti’ne (İD/IŞİD) karşı yapılacak hava operasyonlarında İncirlik üssünün kullanılması konusunda mutabakata vardı.

* İstanbul'da ise dün görevli polis memuru Vedat Kaya aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK’li olduğu iddia edilen kişilerce kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise serbest bırakıldı.

* Erzurum'un Tekman İlçesi'nde PKK’li olduğu belirtilen kişiler 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisini kaçırdı. Kaçırılan 3 sağlık çalışanı ertesi sabah serbestbırakıldı.

* Star Medya Grubuna bağlı 24 Televizyonu ve Star Gazetesi’nin bulunduğu binanın bahçesine öğle saatlerinde Marksist Leninist Komünist Parti'ye bağlı Komünist Kadın Örgütü (MLKP KKÖ) tarafından bir bomba bırakıldığı iddia edildi.

25 Temmuz, Cumartesi

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) savaş uçakları Suriye'deki IŞİD hedeflerini ve Kuzey Irak'taki PKK kamplarını (Zap, Gare, Haftanin, Metina ve Avaşin) bombaladı.

* Okmeydanı’nda polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Bölgeye çok sayıda polise ekibi sevk edildi.

* Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) Ankara'daki genel merkezine polis ekipleri operasyon düzenledi. 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

* Türkiye çapında IŞİD, PKK ve DHKP-C’ye yönelik operasyonlar devam etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, iki günde toplamda 590 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

* Aralarında Fırat Haber Ajansı (ANF), Dicle Haber Ajansı (DİHA), Hawar Haber Ajansı (ANHA) Özgür Gündem gazetesi, Yüksekova Haber, Sendika.org, RojNews, Rudaw, BasNews’in bulunduğu haber sitelerine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

* Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de üçüncü dalga, Irak’ta da ikinci dalga operasyonları başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

* İstanbul Valiliği, Barış Bloku çağrısıyla düzenlenmesi planlanan Büyük Barış Yürüyüşü’ne izin vermeyeceğini açıkladı. Barış Bloku, yürüyüş yerine Aksaray’da basın açıklaması gerçekleştireceğini açıkladı.

* Silopi'nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan Silopi Elektrik A.Ş.’ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'li olduğu iddia edilen grup tarafından basıldı. Şantiyede bulunan altı iş makinesi yakıldı; 15 işçi kaçırıldıktan kısa süre sonra serbest bırakıldı.

* Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Emniyet Müdürlüğü binasına PKK’li olduğu iddia edilen bir grup bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 çevik kuvvet polisi yaralandı.

* Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uygulama yapan polis ekibine yönelik saldırıda biri ağır 2 polis memuru yaralandı.

26 Temmuz, Pazar

* IŞİD, DHKP/C ve PKK, PKK'nin gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik 23 Temmuz günü başlayan operasyonlarda 851 kişinin gözaltına alındığıaçıklandı.

* Diyarbakır’ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Saldırıda uzman jandarma çavuş Mehmet Koçak ve Astsubay İsmail Yavuz hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.

* Diyarbakır'ın Bismil, Hazro, Lice ve Dicle ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 44 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı.

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı askeri operasyonların protesto edildiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde çıkan olaylarda 21 yaşındaki Abdullah Özdal hayatını kaybetti.

* Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ne uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

* İstanbul Bağcılar’da 23 Temmuz 2015 günü düzenlenen polis operasyonunda öldürülen Günay Özarslan’ın cenazesi için Gazi Mahallesi Cemevi’nde toplanan gruplara polis saldırısıyla başlayan olaylarda Muhammet Fatih Sivri isimli polis öldü; iki kişi yaralandı. Polisin öldürülmesini Sultangazi YDG-H Twitter üzerinden üstlendi.

* Van Erciş'te gece geç saatlerde Hükümet Konağı arkasında bulunan polis nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polisyaralandı. Saldırıyı HPG üstlendi.

* Şırnak Cizre'de dün gece yapılan hava saldırıları ve gözaltı operasyonlarını protesto eden kitle ile polis arasında çıkan gerginlikte 17 yaşındaki. M. E.O. isimli çocuk yaralandı.

* Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir polis otosuna silahlı, polis lojmanlarına yönelik ise roketatarlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıyı HPG üstlendi.

27 Temmuz, Pazartesi

* Diyarbakır Bağlar ilçesi Öğretmenler Caddesi üzerinde polisin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Beytullah Aydın, sığındığı bir apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirdi.

* TSK, Türkiye sınırları içindeki Cilo Dağı'nı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Berekeşk, Kurêmizgevta bölgeleri, Zap ve Haftanîn'e yönelik hava saldırıları düzenledi.

* Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde savaş uçaklarının PKK alanlarına bombardımanı nedeniyle sınır bölgelerine yapılan obüs ve havan atışları sonucunda birçok noktada orman yangını çıktı.

* Mersin’in Akdeniz İlçesi'nde dün Suruç protestolarını balkondan izleyen Bülent Ecevit Güngör kafasına isabet eden bir cisimle hayatını kaybetti.

* Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin müdahale ettiği protesto gösterilerinde YDG-H üyesi olduğu iddia edilen Seyithan Dede hayatını kaybetti.