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Başbakanlık: Gözaltı sayısı 1050'ye ulaştı

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, operasyonlara 'ayrım yapılmaksızın' kararlılıkla devam edileceğini belirtti

27 Temmuz 2015 21:55

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamalarda IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik yürütülen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 1050'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Terör tehditlerine karşı mücadele ayrım yapılmaksızın kararlılıkla devam edecektir" mesajı da yer alıyor. Gözaltına alınanlar hakkında adli soruşturmanın devam ettiği de belirtiliyor.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğini, güvenlik güçlerini hedef alan, sivil vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehdit eden DAEŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürülmektedir.

Devam eden soruşturmalar çerçevesinde; 27 Temmuz 2015 tarihi itibariyle DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve iltisaklı yapılanmalar ile diğer marjinal sol örgütlere karşı yapılan çalışmalarda, terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda kamu düzenini tehdit eden yasadışı faaliyetlerde bulunan, vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı silahlı eylem gerçekleştiren veya eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen çok sayıda kişiye yönelik eşzamanlı olarak 34 ilde operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar terör örgütleri ile ilişkili görülen toplam 1050 kişiye gözaltı işlemi uygulanmıştır. Gözaltına alınanlar hakkında adli süreç devam etmektedir.

Ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik saldırılar ve terörizme karşı aldığımız önlemler hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO Konseyi toplantıya çağrılmıştır. Dışişleri Bakanlığı dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası örgütler nezdinde gerekli girişimleri sürdürmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan terör tehditlerine yönelik mücadele ayrım gözetmeksizin karalılıkla devam edecektir.

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