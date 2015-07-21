Suruç katliamında hayatını kaybeden 17 kişinin otopsisi tamamlandı

Şanlıurfa'nin Suruç İlçesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden kişilerden 17'sinin otopsisi tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden 32 kişiden 25'inin cenazesinin Gaziantep'e getirildiği açıklanırkan, kalan cenazelerin ise yolda olduğu belirtildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, şu ana kadar 17 kişinin otopsisi tamamlanırken saldırı sonrası 25 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirilmişti. Edinilen son bilgilere göre, diğer cenazelerin de yolda olduğu belirtildi.

Öte yandan Asri Mezarlık'ta oluşturulan kriz masasında, Suruç'taki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 olduğu ifade edildi. Otopsi sonrası kimliği olanların ailelerine haber verilirken, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Şanlıurfa'da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Tamamlanan otopsilerin listesi şu şekilde: