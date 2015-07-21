T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç katliamında hayatını kaybeden 17 kişinin otopsisi tamamlandı

Otopsi sonrası kimliği olanların ailelerine haber verilirken, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Şanlıurfa'da tedavilerine devam edildiği belirtildi

21 Temmuz 2015 04:18

Şanlıurfa'nin Suruç İlçesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden kişilerden 17'sinin otopsisi tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden 32 kişiden 25'inin cenazesinin Gaziantep'e getirildiği açıklanırkan, kalan cenazelerin ise yolda olduğu belirtildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, şu ana kadar 17 kişinin otopsisi tamamlanırken saldırı sonrası 25 kişinin cenazesi Gaziantep'e getirilmişti. Edinilen son bilgilere göre, diğer cenazelerin de yolda olduğu belirtildi.

Öte yandan Asri Mezarlık'ta oluşturulan kriz masasında, Suruç'taki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 olduğu ifade edildi. Otopsi sonrası kimliği olanların ailelerine haber verilirken, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Şanlıurfa'da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Tamamlanan otopsilerin listesi şu şekilde:

ETİKETLER

suruç katliamıpatlamabombalı saldırıcenazelerotopsi

İlgili Haberler

Suruç'ta bombalı saldırı: 32 ölü

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük patlamanın intihar saldırısı olduğunu doğruladı

Suruç saldırısında ölen ve yaralananların isimleri belli olmaya başladı

Kobenê eylemleri sırasında uğradığı polis şiddeti nedeniyle sembolleşen Cebrail Günebakan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı

Suruç katliamında ölenler yola böyle çıkmışlar

Bombalı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti

Suruç katliamında öldürülmeseydi üniversiteye kayıt yaptıracaktı!

18 yaşındaki Okan Pirinç'in katliamda hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24