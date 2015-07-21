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Suruç katliamında öldürülmeseydi üniversiteye kayıt yaptıracaktı!

18 yaşındaki Okan Pirinç'in katliamda hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi

21 Temmuz 2015 01:07

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesindeki katliamda hayatını kaybedenler arasında 18 yaşındaki Okan Pirinç'in olduğu belirlendi. Samandağ İlçesi'nde oturan Pirinç'in üniversiteye kayıt yaptırmaya hazırlandığı kaydedildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Suruç'taki bombalı saldırı, Hatay'da da protesto edildi. Halkın Demokrasisi Partisi'nin çağrısı üzerine Saray Caddesi üzerinde toplanan sivil toplum kuruluşları (STK), Ulus Meydanı'na hareket etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşte, hükümet aleyhine sloganlar atıldı. Ulus Parkı'ndaki basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anılırken, ölenlerden birinin de 18 yaşındaki Okan Pirinç olduğu açıklandı. Samandağ nüfusuna kayıtlı Pirinç'in, Karaçay Bedii Sabuncu Lisesi’nden bu yıl mezun olduğu ve ünevirseteye kayıt yaptırmaya hazırlandığı kaydedildi.

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