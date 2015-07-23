Suruç bombacısı Emniyet'te 'terör şüphelisi' olarak kayıtlıymış!

Emniyet birimlerinden, Suruç bombacısı Abdurrahman Alagöz’ün, ağabeyi Yunus Emre Alagöz ile birlikte 2014’te Adıyaman’dan ayrıldığı, önce Gaziantep ve Kilis’e geçtikleri bilgisi alındı. Emniyet, aradığı iki kardeşin izine Ocak 2015’te tekrar rastladığında Şeyh Abdurrahman ve Yunus Emre Alagöz Suriye’de IŞİD’e katılmışlardı. Suriye’de bomba eğitimi aldıkları değerlendirilen Alagöz ile ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün daha sonra yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Ailenin başvurusu üzerine her iki kardeşin de emniyette ‘terör nitelikli kayıp’ olarak kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Öte yandan, Alagöz ile HDP Diyarbakır mitinginde bombalı saldırı düzenleyen Orhan Gönder’in aynı gruba bağlı oldukları, aynı dönemde Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldıkları bilgisine de ulaşıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Suruç Amara Kültür Merkezi’ndeki canlı bomba saldırısını, Adıyaman nüfusuna kayıtlı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün (20) yaptığı kesinleşti. Olay yerinden bulunan ceset parçaları ile Alagöz’ün ailesinden alınan DNA örnekleri eşleşti.

32 kişinin öldüğü saldırı sonrası olay yerinde bulunan ceset parçalarından bir kafatasının yarısı ile kol, DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli Alagöz’ün ailesinden de doku örnekleri alındı. Yapılan karşılaştırmada doku örnekleri eşleşti ve canlı bombanın Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyken IŞİD’e katıldığı iddia edilen Şeyh Abdurrahman Alagöz’e ait olduğu kesinleşti.

Aranıyorlardı

Emniyet birimlerinden, Alagöz’ün, ağabeyi Yunus Emre Alagöz ile birlikte 2014’te Adıyaman’dan ayrıldığı, önce Gaziantep ve Kilis’e geçtikleri bilgisi alındı. Emniyet, aradığı iki kardeşin izine Ocak 2015’te tekrar rastladığında Şeyh Abdurrahman ve Yunus Emre Alagöz Suriye’de IŞİD’e katılmışlardı. Suriye’de bomba eğitimi aldıkları değerlendirilen Alagöz ile ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün daha sonra yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Ailenin başvurusu üzerine her iki kardeşin de emniyette ‘terör nitelikli kayıp’ olarak kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Baba, kasımdan sonra çocuklarından haber alamayınca hem Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne hem de Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez başvurdu. İki kardeşin bilgileri, UYAP ve GBT’de (Genel Bilgi Taraması) arama kayıtlarına girdi. Bu arama kaydı olduğu sırada canlı bomba Alagöz’ün iki kez Adıyaman’a giderek ailesiyle görüştüğü de ortaya çıktı. Alagöz’ün arandığı süreçte Gaziantep ve Kilis’te kaldığı belirlendi.

Alagöz ile HDP Diyarbakır mitinginde bombalı saldırı düzenleyen Orhan Gönder’in aynı gruba bağlı oldukları, aynı dönemde Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldıkları bilgisine de ulaşıldı. Gönder’in Gaziantep’te kaldığı hücre evine baskın yapıldığı, ancak Alagöz’ün bulunamadığı öğrenildi.

Suruç bombasının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün, kardeşiyle birlikte yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Bu istihbarat üzerine ses getirecek büyük bir eylem yapabileceğinden şüphelenilen ağabeyin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yunus Emre Alagöz’ün fotoğraf ve bilgileri de bütün güvenlik birimleriyle paylaşıldı.

Minibüs şoförü: Yanında bir kadın vardı

Şanlıurfa-Suruç arasında sefer yapan minibüs şoförü S.E., şok bir iddia da bulundu. Hürriyet’e konuşan S.E., patlama günü Şanlıurfa otogarında biri kadın 2 kişinin minibüsüne bindiğini belirterek şunları söyledi:

“İkisinin de sırt çantası vardı. Suruç’a gideceklerini söylediler. 18-20 yaşlarında bir kadın ile bir erkekti. Hiç konuşmadılar. Suruç’taki son durağa geldiğimizde Amara Kültür Merkezi’ni sordular. Ben de ‘100 metre ilerde’ dedikten sonra saat 11.00 gibi ayrıldılar. Yaklaşık 40-45 dakika sonra patlama haberini duydum. Buralara yabancı gibi duruyorlardı.”

'2 oğlumun beynini yıkadılar'

Suruç’taki bombalı saldırının zanlısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ailesinin, kasımdan bu yana kayıp olan iki oğulları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Saldırıda 20 yaşındaki Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün canlı bomba olarak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine polisler soruşturmayı genişletti. İlk belirlemelere göre, baba Zeynel Abidin Alagöz, oğulları Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Yunus Emre Alagöz için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Savcılık, babayı Eskisaray Polis Merkezi’ne göndererek ifade vermelerini istedi. Baba Alagöz burada oğullarının hayatından endişe ettiğini belirterek, “Kimler nasıl yaptı bilemiyoruz ama oğullarımın beynini yıkadılar. Nerede olduklarını bilmiyoruz. IŞİD’e katıldığı duyumlarını aldık. Oğullarımın sağ-salim evlerine dönmesini istiyorum” diye konuştu. Babanın ifade işlemlerinin ardından belge ve bilgiler savclığa gönderildi. Savcılık iki kardeş için “terör nitelikli kayıp şahıs” başlığıyla aranması yönünde talimat verdi.

Okulu bıraktılar

Ailesinin dört çocuğundan ikisinin kaybolması üzerine anne Semüre Alagöz de sık sık polise giderek bilgi almaya çalıştı. Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıfta okuyan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki ağabeyinin evi terk etmesinden sonra kayıplara karıştığı da ifadelerde yer aldı. Polislere saldırıdan sonra bilgi veren anne Alagöz, “Abdurrahman canlı bomba olarak kullanılmadan haftalar önce eve geldi. Ne yaptıklarını sordum. Gaziantep’te bir Kuran kursunda kaldıklarını, para kazanmak için boyacılık yaptığını söyledi. Bir gün evde kaldıktan sonra yeniden ortadan kayboldu” dedi.

Evden ayrıldılar

Bu arada Alagöz Ailesi fertleri, Suruç’ta ölen canlı bombanın kimlik tespiti için DNA örneği verdikten sonra Adıyaman Bahçecik Mahallesi’ndeki evlerini gece terk etti.

Terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki saldırılarına ilişkin hazırlanan istihbarat raporlarına göre, Adıyaman’da ailesinin kayıp başvuru yaptığı 127 genç daha bulunmayı bekliyor. ‘Terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak GBT kaydı açılan kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Dokumacılar şüphesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda canlı bomba olan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün, PYD’ye karşı savaşan ve ‘Dokumacılar’ olarak da bilinen grubun üyesi olduğu ve 14 Ekim’de Suriye’ye geçtiği öne sürüldü. 5 Haziran’da Diyarbakır’daki HDP mitinginde 4 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı gerçekleştiren Orhan Gönder’in bu grubun üyesi olduğunun tespit edildiği de iddialar arasında.

İkisi de Adıyamanlı olan Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Orhan Gönder’in 14 Ekim 2014’te Suriye’ye geçip birlikte PYD’ye karşı Tel Abyad’da IŞİD’e katılarak savaştıkları öne sürüldü. Şeyh Abdurrahman Alagöz ve Orhan Gönder’in komutanlarının yaralı olarak PYD’ye esir düştükten sonra Türkiye’ye döndükleri de iddia edildi.

60 kişilik grup

Çoğunluğu Adıyamanlılardan oluşan ve 60 kişi olduğu tahmin edilen Dokumacılar Grubu’nun Tel Abdyad’da PYD’ye karşı savaştığı belirtildi. Tel Abyad’da karargâhları bulunduğu öne sürülen Dokumacılar Grubu, PYD’ye karşı savaşırken büyük yenilgi aldığı öğrenildi. Grup komutanının PYD’ye esir düştüğü, bunun üzerine Orhan Gönder ile Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün Türkiye gelerek bombalı saldırı düzenlediği ileri sürüldü.