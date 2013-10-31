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Dünya

Suriye'nin kimyasal silah üretim araçları 'yok edildi'

Kimyasal silah üretim malzemelerinin tasfiye edilmesinin ardından, Suriye'nin elindeki kimyasal silah stokunu gelecek yılın ortasına dek tamamen yok etmesi gerekiyor

31 Ekim 2013 16:05


Suriye'de kimyasal silahların üretiminde ve çeşitli savaş başlıklarına konulmasında kullanılan tüm teçhizatın tasfiye edildiği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW'den adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Suriye, kimyasal silah üretim ve montaj tesislerini çalışamaz hale getirme sürecini tamamladı' dedi.

OPCW'nin bugün ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Denetçilerin BM Güvenlik Konseyi kararında öngörülen takvim uyarınca bu işlemi en geç yarına dek tamamlamaları gerekiyordu.

Kimyasal silah denetçileri, geçen ağustos ayında başkent Şam'ın dışındaki Guta'da yüzlerce sivilin ölümüne yol açan kimyasal saldırıyı hükümet güçlerinin düzenlediği iddiası üzerine gönderilmişti.

Suriye hükümeti iddiayı reddetti. ABD'nin Suriye'ye karşı güç kullanma tehdidi üzerine, Rusya ve ABD Suriye'nin kimyasal silah stokunun uluslararası denetime açılması üzerinde uzlaştı.

 

21 tesis denetlendi

 

Kimyasal silah üretim malzemelerinin tasfiye edilmesinin ardından, Suriye'nin elindeki kimyasal silah stokunu gelecek yılın ortasına dek tamamen yok etmesi gerekiyor.

Reuters'ın haberine göre OPCW, Suriye'deki 23 kimyasal silah tesisinden 21'ini denetledi.

İki tesise güvenlik kaygıları nedeniyle gidilemediği belirtilirken, bu iki tesisteki malzemelerin daha önce başka yerlere taşındığı vurgulandı.

 

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