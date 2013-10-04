Suriye'deki kimyasal incelemesinde 'cesaret verici bir ilerleme' kaydedildi

Suriye'yi kimyasal silahlardan arındırma görevi verilen bir araştırma ekibi, hükümet yetkilileriyle yatıkları ilk görüşmelerde "cesaret verici" bir ilerleme sağladıklarını söyledi.

BM'nin desteklediği uzmanlar, Kimyasal Silahların Yasaklanması Organizasyonu (OPCW) adına hizmet veriyor.

Uzmanlar, Suriye hükümetinden yetkililerin kendilerine teslim ettikleri belgelerin "umut vaat ettiğini" açıkladı.

Araştırma ekibi ayrıca teknik diyagramlar üzerinde analizin şart olduğunu ve "yanıtlanması gereken sorular bulunduğunu" belirtti.

Saha denetimleri ve silahsızlandırmaya yönelik çalışmaların ise gelecek hafta başlaması öngörülüyor.

New York'taki BM genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada gelecek hafta için zaman çizelgesinin, bugün Suriyeli uzmanlarla başlatılan ön görüşmelerden elde edilecek sonuca bağlı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, Suriye hükümetinin ilettiği belgelerin doğruluğundan emin olmak istiyor.

İkinci öncelikli adımları ise denetim heyetlerinin güvenliğini sağlamak olacak.

Silahsızlanma uzmanlarından oluşan 19 kişilik bir ekip, dün Suriye'ye ulaştı.

Kimyasal silahların 2014 yılı ortasına kadar etkisiz kılınması amaçlanıyor.

(BBC Türkçe)